Auch in Essen, hat man dasselbe Problem wie auch in anderen Städten mit den Schulen.

Immer wieder werden bei den Schülern und Lehrern Corona Fälle festgestellt.

Aber es gibt keine Lösung des Problems außer dem auf den Weg in die Klasse, oder auch in manchen Klassen eine Alltagsmaske zu tragen.

Das Problem ist sicher, dass sich Fachleute nur mit Fachleuten, nach Aktenlage beraten.

Wäre es nicht besser mal raus vor Ort zu gehen und das Umfeld zu betrachten?

Großveranstaltungen in NRW wurde abgesagt, da es bei der zu und Abreise zu unkontrollierbaren Menschen strömen kommen kann. Nur bei Großveranstaltungen?



Was ist mit den Schulwegen?

Wie auf dem Foto zu sehen, ist bei Schulende an der Haltestelle nicht viel von Abstand und Masken zu sehen. Daher denkt man in Essen jetzt auch darüber nach, die Zeiten für den Schulbeginn einzelner Klassen zu strecken. Von dem Schulbeginn alle um acht Uhr soll abgewichen werden.

Daher dieser Beitrag als Hilfestellung für Essen

So verfährt schon das Berufskolleg im Molkeviertel.

Ein erster Schritt, was spricht gegen einen weiteren, gerade bei den größeren Schülern?

Halbieren der Klassen und zeitgleichen Unterricht im Wechsel. Eine Gruppe vor Ort im Klassenraum und eine zu Hause vor dem PC.

Systeme gibt es dazu in der Beruflichen Weiterbildung schon lange.

Die Lehrkraft kann gezielt auf den Bildschirm des Schülers schauen und helfen.

Angeblich werden diese Lösungen alle aus dem Schulministerium in NRW blockiert, dass von der FDP geleitet wird. Gerade auf Bundesebene fordert die FDP doch immer Innovationen und Digitalisierung von der Regierung, aber dort wo sie auch mit an der Regierung beteiligt ist passiert nichts.

Die Indianer sagten früher man spricht mit einer gespaltenen Zunge. Ist da was dran?

Gemeinsames Anpacken ist nötig.