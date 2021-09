Opfer eines dreisten Trickbetrugs wurde am Montag (27. September) eine 70-jährige Frau in Essen-Rüttenscheid. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11 Uhr parkte die Frau in Begleitung ihres Ehemanns auf dem Parkplatz einer REWE-Filiale an der Eleonorastraße in Rüttenscheid, als ein unbekannter Mann an ihr Auto trat und ihr ein Klemmbrett vors Gesicht hielt. Er gab ihr nonverbal zu verstehen, dass er Spenden für Taubstumme sammeln würde. Die Frau spendete fünf Euro, woraufhin der Mann ihr das Klemmbrett erneut vor das Gesicht hielt und eine Unterschrift der Frau forderte. Was sie zunächst nicht bemerkte: Der Mann griff vermutlich in ihre noch geöffnete Geldbörse und entwendete einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Junger, ungepflegter Täter

Der mutmaßliche Täter soll ca. 25 Jahre alt sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Der Mann habe dunkle Haare und einen dunklen Teint, so die 70-Jährige. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.