SPONTANE Ideen

ESSEN, 2020

...kürzlich

wieder etwas im BUCH-HANDEL

entdeckt...

und sogleich an ...

FREUNDE

an



F R E U N D I N N E N

gedacht

an auch männlich-beste Freunde ( ja, sowas kann es geben)

auch an die FRAU MAMA´, auch oft eine gute Freundin

an die OMAs

( sofern welche vorhanden, ich hatte leider NIE eine wirkliche OMA,

jedenfalls keine, keine Leibliche´, die DA war, einfach NUR DA gewesen wäre!

schade)

und an die Schwestern... dieser Erde und und und ...

... auch... an DICH gedacht! :-)

...DANKE...

möchte ich heute mal´sagen...

für Deine HILFE... und und und ...

DANKE, dass es DICH gibt!

----------------------------------------------------------------------------------

SPONTAN

12.Januar 2020@ana