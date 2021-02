In der Nacht zu Sonntag setzte der Schnee ein und tauchte NRW unter eine weiße Decke. Auch heute, Montag, schneit es weiter.

Viele BürgerReporter und Redaktionskollegen waren fleißig und haben Fotos gemacht. Wir sammeln sie hier in einer Bildergalerie. Ihr könnt weitere Bilder ergänzen. Klickt euch mal durch und beachtet auch die vielen Schnappschüsse zum Thema.

Schneefotos

Winter-Wunder-Land in Uedem

Invasion erstarrter Wassermoleküle unter der Abwesenheit von Tageslicht

Ich bleibe zu Hause! - Besser ist das!!!

Bus-Verkehr steht bis zum Betriebsende

Unterwegs im Schnee

Hut ab vor den Mitarbeitern der Straßenreinigung

Schneechaos und Winter-Wunderland

Winter-Impressionen vom 07.02.2021 aus Essen-Karnap

Wintereinbruch in Oberhausen

Der Winter hat Freisenbruch fest im Griff

Winter 2021 - wir sind dabei!

Lüner An- und Augenblicke - Schneepark statt Seepark

Hattinger "Saarschleife"/Winzer Bogen im Schnee

Jecken im Schnee

These photos were taken during an evening-walk from Birten to Xanten

Tiefkühlbeeren

Bilder von Rees im Schnee

Schneespaziergang in Meerbusch