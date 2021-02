Kinder- und Jugendärzte aus Essen warnen vor den Lockdownfolgen

Alle reden von Spätfolgen.

Spätfolgen von Corona.

Spätfolgen der Impfung.

Folgen für die Wirtschaft.

Aber was ist mit unseren Kindern?

Endlich melden sich die Mediziner zu Wort und tragen nach außen, was vielen schon klar sein sollte!

Mit einem „Brandbrief“ treten sie mit unserem OB Kufen in Kontakt.

Die Ärzte berichten über Kinder, die einen Waschzwang entwickelt haben. Sie behandeln Kinder mit Schlafstörungen, sprachlichen und motorischen Problemen, die sich erst im Lockdown entwickelt haben und Kinder, die Zuhause vor Konflikten und Aggressionen stehen.

Unsere Kinder leiden unter dem Lockdown!

Die AfD hat schon vor Monaten davor gewarnt.

Den Kindern fehlt Struktur, Förderung und vor allem die sozialen Kontakte.

All das ist notwendig für eine gesunde psychische und physische Entwicklung!

Warum dürfen Millionäre am Wochenende Fußball spielen, unsere Kinder aber nicht?

Der Lockdown muss beendet werden!