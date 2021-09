In vielen deutschen Großstädten finden heute wieder "Fridays for Future" - Demos statt. So auch in Essen. Die Demonstranten starteten gegen 11:30 Uhr in der "Grünen Mitte", in unmittelbarer Nähe der Unternehmenszentrale der FUNKE Mediengruppe.

Wir waren mit unserem Smartphone vor Ort und haben einige Eindrücke für euch festgehalten. Unter den Demonstrant*innen finden sich alle Altersklassen wieder: Vom Kindergartenkind bis zum Senior. Die Polizei sicherte die Kundgebung ab.

Klickt euch hier durch die Bildergalerie!

Auf unserem >> Instagram-Kanal << findet ihr zudem einige Videoclips, die die Stimmung bei der Demonstration wiedergeben. Und auf Facebook haben wir ein Live-Video für euch erstellt. Das findet ihr hier: