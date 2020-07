Anliegen der Hunde und ihrer Halterinnen und Halter

Die Tierschutzpartei Essen fordert seit Jahren die Schaffung von eingezäunten Hundewiesen für alle Stadtteile von der Stadt. Ebenso eine Überarbeitung der völlig veralteten Hundesteuersatzung sowie der nicht zeitgemäßen Rasselisten, wonach die Höhe der Steuer pauschal entlang von Rassen festgelegt wird ohne Blick auf die Individualität des einzelnen Tieres.

"Im Stadtrat stehen wir bei Anträgen zum Tierschutz da wie die Rufer in der Wüste. Die Reaktionen der übrigen Parteien schwanken zwischen Desinteresse und strikter Ablehnung. So wurde unser Antrag zur Überarbeitung der städtischen Hundesteuersatzung im Rahmen der Haushaltsberatungen von allen anderen Parteien abgelehnt," erläutert Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion der Tierschutzpartei Essen und Spitzenkandidatin zur Kommunalwahl.

Eingezäunte Hundewiesen für alle Stadtteile - hier ist die Stadt gefragt

Die Tierschutzpartei fordert in ihrem Kommunalwahlprogramm von der Stadt Essen das Anlegen von Hundewiesen in allen Stadtteilen, soweit noch nicht vorhanden, sowie die Finanzierung und Erstellung von geeigneten Einzäunungen. "Diese sind wichtig, damit Hundehalterinnen und Halter ihre Tiere tatsächlich frei toben und spielen lassen können, ohne dass sie Sorge haben müssen, es könnte zu Konflikten mit Radlern, Joggern, spielenden Kindern oder Spazierenden kommen," erklärt Simone Trauten-Malek, Kreisvorsitzende der Tierschutzpartei Essen und Ratskandidatin auf Listenplatz 2.

Hundewiesen bieten Tobemöglichkeit für Hunde - und helfen Wildriss vermeiden

Die Tierschutzpartei wird in der kommenden Ratsperiode das Thema erneut forciert in den Rat einbringen. "Vielleicht bieten neue und andere Mehrheitsverhältnisse im Rat eine Chance, endlich etwas für die Hunde in der Stadt zu bewegen," so van Heesch-Orgass. Die Tierschützer sehen in den eingezäunten Hundewiesen auch einen wichtigen Beitrag gegen den immer wieder zu beklagenden Wildriss durch unangeleinte Hunde in Wald und Feld.



Tierschutzpartei zur Kommunalwahl

Die Tierschutzpartei Essen wird bei der Kommunalwahl im September in allen 41 Kommunalwahlbezirken antreten. Tierschutz Essen wird zudem für sieben der neun Bezirksvertretungen kandidieren, lediglich in den Bezirken V (Altenessen) und VI (Katernberg) erfolgt keine Teilnahme an den Wahlen der Bezirksvertretungen.

Bei der Ratsreserveliste setzen die Tierschützer auf zwei Frauen als Spitzenkandidaten: Auf Listenplatz 1 wählten die Mitglieder der Partei die derzeitige Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz/SLB, Dr. Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, 52, verheiratet, Rechtsanwältin aus Heidhausen. Die Kreisparteivorsitzende Simone Trauten-Malek, 51, verheiratet, Erzieherin aus Werden, kandidiert auf Listenplatz 2.

Ratsfraktion Tierschutz/SLB

Im Rat der Stadt arbeitet die Tierschutzpartei Essen zusammen mit dem SLB in einer gemeinsamen Fraktion. Zur Kommunalwahl treten beide Parteien mit jeweils eigenen Listen und Kandidaten getrennt zur Wahl an.

Kommunalwahl 13.09.2020

(x) Tierschutzpartei - für Tierschutz die ERSTE Wahl