Die aktuellen Kontaktbeschränkungen stellen Eltern, die sich gerade auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder befinden, vor besonders große Herausforderungen. Die Tatsache, dass in Essen auch zum kommenden Kindergartenjahr noch immer knapp 3000 Betreuungsplätze fehlen werden, macht die Situation für suchende Eltern da nicht einfacher.

„Die Betreuung der eigenen Kinder in fremde Hände zu geben, setzt ein hohes Maß an Vertrauen voraus“ sagt Martin Hollinger, jugendpolitischer Sprecher der Essener FDP-Fraktion. „Leider ist es derzeit so gut wie unmöglich, die sonst üblichen Kennenlerntreffen, Rundgänge und persönlichen Gespräche zur Konzeptvorstellungen durchzuführen. Daher möchten wir alle Träger frühkindlicher Betreuungsangebote dazu anhalten, ihre Angebote bspw. online und auf kreative Weise darzustellen“, so Hollinger. „Auch in Zeiten von Platzmangel und Gesundheitskrise ist es völlig natürlich, dass Eltern einen Einblick hinsichtlich der Betreuungs- und Förderangebote des Anbieters wünschen“.

Zwar könne ein virtueller Rundgang durch die Kita keinen physischen Besuch ersetzen, eine umfassende Öffentlichkeitsdarstellung des eigenen Angebotes ermögliche aber einen besseren Einblick in den pädagogischen Alltag sowie eine Vergleichbarkeit der methodischen Schwerpunktsetzung. „Die schwierige Lage sollte alle Anbieter von Bildungsangeboten umso mehr dazu animieren, online und in vielschichtiger Weise für ihre Angebote zu werben“, erklärt Hollinger.