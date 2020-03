Fördermittel des IEK Soziale Stadt ermöglichen weitere Parkumgestaltung

Mit der Umgestaltung des Spindelmann Parks im Süden Altenessens gelingt nach Auffassung der FDP-Ratsfraktion im dicht besiedelten Quartier nördlich des Berthold-Beitz-Boulevards eine gelungene Modernisierung eines bereits gut frequentierten Grünzuges. „Nach der Entwidmung des ehemaligen Friedhofs hat sich der Spindelmann Park zu einer grünen Ruheoase für Anwohner und Beschäftigte der umliegenden Unternehmen entwickelt“, sagt Thomas Spilker, sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion.

„Durch das integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt stehen Fördermittel zur Umgestaltung der Grünanlage zu einem attraktiven Mix aus Ruhezonen und Spiel- und Aktionsfeldern für Kinder und Jugendliche zur Verfügung.“ Die 90%ige Förderung durch den Europäischen Fonds zur regionalen Entwicklung EFRE trägt nach Auffassung der Liberalen einmal mehr nachhaltig zur höheren Lebensqualität in unserer Stadt bei. „Die Durchmischung von Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten wird den örtlichen Bedürfnissen gerecht. Unser Dank geht an die am Projekt beteiligten Akteure“, erklärt Spilker.