Telefonische Bürgersprechstunde der FDP-Ratsfraktion am 17. Juni

Fraktionsvorsitzender Schöneweiß von 11 bis 12 Uhr erreichbar

In dieser Woche stellt sich der FDP-Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß in einer telefonischen Bürgersprechstunde den Essener Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Am Mittwoch, den 17.06., in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr können Fragen zu aktuellen Ratsthemen und zu den Änderungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gestellt werden. „Am gestrigen Montag traten weitere Lockerungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in Kraft. Diese ermöglichen bspw. weitere, dringend notwendige Spielräume für gastronomische und sportliche Einrichtungen und sehen auch Erleichterungen bei der Durchführung privater Festlichkeiten vor“, erklärt Schöneweiß hierzu. „In den letzten Bürgersprechstunden konnten konkrete Anfragen seitens der Bürgerschaft bereits an zuständige, kommunale Einrichtungen weitergeleitet werden. Diesen Service möchten wir daher auch weiterhin aufrechterhalten.“

Sie erreichen ihren Ratsvertreter zu den angegebenen Zeiten unter 0201 – 49551372 oder auch auf Anfrage per Video- oder Whatsapp-Anruf.