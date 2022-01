Kein guter Start ins neue Jahr für Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen: Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ihr Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen mit 1:2, am Sonntagvormittag wurde das Trainingslager im türkischen Belek kurzfristig abgesagt. Der Grund: Mehrere Corona-Fälle im Team.



Gegen Meppen hatte Simon Engelmann die Essener bereits nach 30 Sekunden in Führung gebracht. Mike Bähre (10.) und René Guder (16.) drehten den Spieß um. Die Niederlage ließ sich für RWE jedoch eher verschmerzen als die Ergebnisse von PCR-Tests am Spieltag. Offenbar waren gleich mehrere Spieler und Teammitglieder positiv. Namen nannte der Verein bisher nicht, es wurde nur mitgeteilt dass die Betroffenen keine oder geringe Symptome hätten.

Dennoch wird die Vorbereitung auf den Rückrundenstart am 23. Januar gegen den Wuppertaler SV enorm beeinträchtigt. Am Montag wollten die Essener eigentlich in die Türkei fliegen und in Belek ein Trainingslager beziehen. Nun hat die Mannschaft erst einmal zwei Tage frei.

"Wegen der ansteckenderen Omikron-Variante sowie einer 14-tägigen Quarantäne-Pflicht in der Türkei würden wir bei Reiseantritt ein hohes Risiko eingehen, das sowohl die Gesundheit unserer Mannschaft als auch den Pflichtspielauftakt gegen den WSV gefährden würde. Wir sind nicht bereit, dieses Risiko zu tragen und bereiten uns nun in Essen bestmöglich auf den Ligastart vor“, erklärt Sportdirektor Jörn Nowak.