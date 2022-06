Am 14.06.2022 hatte das Interkulturelle Zentrum Magnet die Gesellschaft für Schweißtechnik des SLV Bildungszentrum Rhein-Ruhr zu Gast.

Wir als Verein sind immer wieder Glücklich Aktiv für die Menschen in Hattingen Integrationsangebote bieten zu können. Der Vertriebsleiter Herr Thorsten Gorszka und Herr Mario Jäger stellen Ihre Bildungsangebote für Männer und Frauen vor. Mit diesen Bildungsangeboten können Qualifizierungen und Ausbildungen zum E-Schweißer, MAG-Schweißer oder WIG-Schweißer erlangt werden und das auch für An- und ungelernte Fachfremde oder Arbeitssuchende. Über 25 Ukrainische und Syrische Männer und Frauen waren gekommen und hörten Interessiert zu. Im Anschluss waren neben Persönlichen Gesprächen auch die Möglichkeit gegeben an eine Schweiß Simulator auszutesten, was das für Arbeiten sind und ob dies etwas für jeden einzelnen ist.

Es war ein sehr erfolgreicher Tag, um den Menschen die Perspektiven in die Arbeitswelt Metall und Schweißtechnik zu bieten.

Diese Veranstaltung zeigte wieder welches Interesse viele Menschen mit aber auch ohne Migrationshintergrund an Bildungs- und Weiterbildungsangeboten haben. Als Geschäftsführer vom Interkulturellen Zentrum Magnet, bin Ich sehr froh das wir immer wieder neue Themen und angeboten bieten können und das wir so einen guten Zustrom in den Verein haben. Viele diese Arbeiten werden von Ehrenamtlichen Menschen im Verein durchgeführt. Allerdings hat das Ehrenamt auch immer wieder Grenzen und so sind wir immer auf der Suche, diese Arbeiten zu finanzieren und sind über jede Unterstützung dankbar.

Markus Ackermann