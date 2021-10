Die Kreispolizeibehörde Mettmann kündigt für Mittwoch, 27. Oktober, das Info-Mobil der Kriminalprävention an, das Halt in der Hildener Innenstadt macht.

Anders als in der ursprünglichen Pressemeldung mitgeteilt, kommen die Experten der Kriminalprävention, welche von den Beratern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit unterstützt werden, jedoch nicht auf den Alter Markt an die Mittelstraße, sondern nun aus organisatorischen Gründen auf den Warrington-Platz.

Enkeltrick-Betrüger und Einbrecher

An der Uhrzeit des Termins hat sich nichts geändert: Nach wie vor werden die Polizeibeamten sowie die Seniorenberater von 11 bis 13 Uhr für alle Fragen rund um den Schutz vor dem Enkeltrick oder vor Einbrechern Rede und Antwort stehen.

Am Info-Mobil laden die Experten der Kriminalprävention dabei insbesondere ältere Menschen zu Beratungsgesprächen ein. Aber auch alle jüngeren Mitbürger, welche als gerne gesehene Multiplikatoren des Themas für ältere Angehörige, Freunde und Bekannte agieren wollen, sind herzlich eingeladen.

"Falsche Polizeibeamte am Telefon"

Der "Falsche Polizeibeamte am Telefon" wird bei den Gesprächen am Info-Mobil ebenso Thema sein, wie der klassische "Enkeltrick" und die zurzeit immer häufiger vorkommende Methode der sogenannten "Schockanrufe". Bei letzteren wird dem potenziellen Opfer vorgegaukelt, ein naher Verwandter befände sich nach Verursachung eines schweren oder sogar tödlichen Unfalls in Haft und könne nur gegen Zahlung einer hohen Kautionssumme aus dem Gefängnis entlassen werden.

Solche und sich in Teilen immer wieder aktuell verändernde Erscheinungsformen von Telefonbetrug sollen gerade in der älteren Bevölkerung erneut bekannt gemacht und in den Fokus der Vorbeugung gerückt werden.

Weitere Termine des Info-Mobils

Weitere Termine des Info-Mobils in der Zukunft zum gleichen Thema, aber an anderen Standorten in anderen Städten, werden folgen und rechtzeitig zuvor angekündigt.