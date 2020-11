Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nachdem ich nun fünf Jahre die Bürgermeisterin der Stadt Kleve war, ist nun die Zeit des Abschieds gekommen. Viele Gedanken habe mich in den letzten Wochen und Tagen beschäftigt, denn schließlich geht ein für mich sehr wichtiger Lebensabschnitt zu Ende. Fünf Jahre hatte ich nun die Möglichkeit, unsere schöne Stadt Kleve gemeinsam mit Ihnen zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ich werde mich weiterhin in, mit und für unsere Heimatstadt Kleve einsetzen und bedanke mich für das Vertrauen, das Sie mir in diesen fünf Jahren geschenkt haben. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche Kleve alles Gute.

Herzliche Grüße

Ihre

Sonja Northing