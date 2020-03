Am Mittwoch, den 11. März 2020, findet der nächste Gesprächskreis AMD im Blick - regional

in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in den Räumen der Familienbildungsstätte,

Boeckelter Weg 11 in Geldern, statt.

Die Gruppe tauscht sich über das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und dessen Änderungen, besonders in Bezug auf die eigene Erkrankung, aus.

Betroffene und Interessierte sind herzlich eingeladen, an dem Gruppentreffen teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Informationen erhalten Sie von Herrn Paul Böffgen unter 0151 74 20 23 68.

Weitere Informationen, auch allgemein zum Thema Selbsthilfe, erhalten Sie von Carolyn Kempers über das Selbsthilfe-Büro des Paritätischen: 02821 78 00 12 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org.