Kraftwerk: Termin steht für letzten Knall

Stahl und Beton sind bei ihm ohne Chance - seit Mittwoch knabbert der dickste Abbruch-Bagger Deutschlands offiziell am alten Kraftwerk. Die Hagedorn-Gruppe verriet am Rande des Termins auch das Datum für die Sprengung.



Der Boden bebt, wenn er auf seinen Ketten über das Kraftwerk-Gelände rollt - die Rede ist vom KMC1600S. Superlative kann der Riese, der extra für die Hagedorn-Gruppe gebaut wurde, auf alle Fälle, in Lünen soll er nun eine Super-Hilfe sein in den letzten beiden Wochen des Kraftwerks. Power hat er mit weit über siebenhundert Pferdestärken für diesen Job und in Deutschland erreicht laut den Abbruch-Experten auch sonst keine andere Maschine dieser Art seine Werte. Der Neue schafft mit seinem Arm zum Beispiel Arbeiten in bis zu sechzig Metern Höhe und knackt mit der Schrottschere Stahlträger mit einer Dicke von bis zu einem Meter. Vom Standort des Herstellers Kiesel in der Nähe des Bodensees bis nach Lünen brauchte der Bagger zwei Nächte, erreichte seinen ersten Einsatzort aber - das Schnee-Chaos war schuld - mit sechs Tagen Verspätung Anfang dieser Woche. Vor Ort wurden die Einzelteile der Mega-Maschine, die mit neun Lastern transportiert wurden, direkt montiert und einen Tag später hatte der KMC1600S seinen ersten Einsatz an einem Teil des Kessels. Der Bagger macht sich nun zunächst an dem vor zwei Wochen gesprengten Gebäude zur Rauchgas-Entstickung zu schaffen, danach verwandelt er noch die Reste des Maschinenhauses direkt an der Moltkestraße in Schutt. Das Gebäude muss vor Ende März verschwunden sein, denn dann fallen am 28. März zuerst Kühlturm und Schornstein und zum Schluss - nach etwa einer bis eineinhalb Stunden - das Kesselhaus mit dem letzten Knall in der Ära des Kraftwerks.



