Ein Kunde eines Lebensmittelgeschäfts im Mülheimer Stadtteil Holthausen hat am gestrigen Mittwoch eine Angestellte sowie einen weiteren Kunden mit einem gefährlichen Werkzeug bedroht und ist auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem mutmaßlichen Ladendiebstahl ist es am frühen Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Zeppelinstraße in Mülheim-Holthausen gekommen. Eine Angestellte hatte einen verdächtigen Kunden bemerkt und wollte ihn beim Verlassen des Geschäftes ansprechen. Beim Versuch den Mann festzuhalten, riss er sich los und drohte den Mitarbeitern und einem Kunden mit einem gefährlichen Werkzeug. Die Zeugen hielten zurück und beobachteten die weitere Flucht des Mannes.

Flucht auf zu kleinem Fahrrad

Zunächst prallte der Flüchtende gegen eine verschlossene Glastür, bevor er mit einem bereitstehenden Fahrrad, welches ihm augenscheinlich zu klein war, in Richtung der Oppspringkreuzung (B 1/Werdener Weg) davonfuhr. Der Mann wird als dünn und hager beschrieben und soll dunkle kurze Haare tragen. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem Norweger Pullover und einer gefütterten Jacke mit silbernem Kragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/8290 entgegen.