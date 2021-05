Pfingsten gilt als "Geburtstag der Kirche".

Zudem ist Pfingsten Symbol für Kreativität und Neuanfang.

Und kreativ war die Kirche in Oberhausen zum diesjährigen Pfingstfest, an dem wieder Präsenzgottesdienste stattfanden.

Die katholische Pfarrei St. Pankratius in Osterfeld und die evangelische Auferstehungskirchengemeinde feierten in diesem Jahr wieder gemeinsam, aber anders das Pfingstfest.

Alle Oberhausener/innen sind zu einer Mitmach-Aktion eingeladen. Per Foto kann man seinen ganz besonderen Pfingstmoment festhalten. Auf diesem Bild soll man etwas orange-rotes anhaben, da die Farbe rot für den Heiligen Geist steht, für das Feuer, das gerade an Pfingsten in uns brennen soll.

Eine tolle Idee. Das Foto kann kreativ, lustig und verrückt sein, um bewusst etwas Leichtigkeit in diese schwierige Zeit zu bringen.

Aus allen eingeschickten Bildern wird dann eine Pfingstcollage erstellt.

Meine Cousine und ich haben natürlich mitgemacht und ein paar "besondere" Fotos erstellt. Eines davon seht ihr hier.

In Schmachtendorf hieß es Sonntagsbend "St. Josef in Flammen".

"Licht, Feuer, Musik und dein Glaube in einer Nacht voller Effekte" wurden angekündigt.

Der Weg zur Kirche war links und rechts mit Fackeln umgeben.

Und in der Kirche gab es dann Kerzenschein, Musik, Lichteffekte und eingespielte Stimmen vom Band mit Texten zum Thema Pfingsten.

Eine gute Idee. Ich habe die Kirche um 20Uhr besucht. Da war es noch relativ hell.

Die Möglichkeit diese Veranstaltung zu besuchen, gab es bis 24Uhr.

Wäre ich später gegangen, wäre es dunkler gewesen und hätte, glaube ich, noch intensiver gewirkt.

In St. Clemens in Sterkrade gab es Impulse und Gebete zu Pfingsten.

In der Gemeinde St. Barbara in Oberhausen Königshardt wurde man von Gottes Geist beflügelt und konnte sich vor diesem Bild fotografieren lassen.