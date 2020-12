Eine piratische Weihnachtsgeschichte

es gibt im Verborgenen ungeschliffene Juwelen, die erst einmal gefunden werden müssen. Sind diese dann einmal entdeckt, merkt man erst, was man hier für einen unschätzbaren Wert in den Händen hält.

Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, sind Talente, die oft nur im Hintergrund der eigentlich großen Autoren bleiben, aber dennoch darauf warten ans rechte Licht gerückt zu werden.

Heute möchte ich Ihnen einen Menschen vorstellen, der nicht nur viel Gemeinnütziges leistet, sondern auch ein großes literarisches, wie ich meine, großes Talent besitzt.

Wie allgemein bereits bekannt hat der Virus CoViD-19 die Welt fest in seinem Bann gezogen und unser allgemeines Leben sowie unseren Alltag schwer verändert. Mit diesen für uns allen einschneidenden Lebensverhältnissen müssen wir uns jedoch noch eine ganze Weile beschäftigen und unser Leben danach ausrichten. Wie lange unser Verhalten hierbei noch weiter auf die Probe gestellt wird; vermag niemand auszusprechen. Wichtig ist nur, dass wir uns an die Regeln und Vorgaben halten, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.

Auch Käpt’n C. Black und seine Crew vom Skyship der Aera Hard, die unter dem Banner des Kraken segeln liegen schon seit einen Jahr vor Anker. Alle Veranstaltungen, wo man sie antreffen konnte, wurden abgesagt. Eigentlich war die Truppe startklar und wollte ihre gesetzten sozialen gemeinnützigen Ziele auch in diesem Jahr verfolgen und ihre daraus erzielten Einnahmen wiederum spenden. Jährlich unterstützt die Crew um Käpt`n C Black Kinderkliniken für die an krebserkrankten Kindern sowie verschiedene Kinderhospize. Was die Crew jetzt so traurig macht, ist die Gewissheit, dass in diesem Jahr genau diese Einnahmen weggebrochen sind. Denn helfen ist einer ihrer wichtigsten Aufgaben. Also wurden alle Aktivitäten eingestellt und das Skyship schweren Herzens auf das Trockendock gestellt, mit dem Glauben auf eine baldige und gut verlaufende Zukunft im Jahr 2021.

Aber wer ist eigentlich Käpt`n C Black und was steckt dahinter. Der Käpt`n mit richtigen Namen Carsten Ehrhardt ist im wahren Leben ein liebevoller Familien Vater. Angefangen hatte alles im Jahre 2015 mit einer Idee, die man erst gar nicht so sehr weiterverfolgen wollte. Käpt’n Black von Aera Hard, der von seiner damaligen erst 4jährigen Tochter inspiriert wurde, wollte nur ausprobieren, wie es ist, wenn man einmal Piraten einladen würde. Aufgrund eines gestarteten Aufrufes meldeten sich aus der Piratenwelt aus ganz Deutschland unerwartet ca. 50 Personen. Zusammengefunden, entstand zunächst ein Foto-Shooting. Nach diesem Erfolg wollte man mehr und es entstand die Crew von Käpt’n C. Black von Aera Hard, denen zurzeit 39 Mitglieder angehören. Hierbei ist das jüngste Mitglied im Alter von 21 und das älteste aktive Mitglied 66 Jahre. Nun verfolgte man das eigentliche Ziel der Crew, Piraten für Kinder zu sein. Die Gruppe tritt etwa mit ca. 10 Aktiven auf mittelalterlichen Events auf und versuchen den dortigen Kindern spielerisch mit großer Freude, dass wirkliche überlieferte Leben der Piraten darzustellen. Hierzu gibt es auch eine Piratenschule. Viel zu oft, bekommen die Kinder durch Medien, wie Fernsehen, Kino usw. (z.B. Fluch der Karibik, oder ähnliche), ein falsches Bild übermittelt. Die Piraten waren keine, wie in den Filmen dargestellt, besondere Helden, denn das wirkliche Leben auf See war sehr hart und sie Lebten unter großem Druck, verbunden mit schwerer Arbeit auf See und in ständiger Angst vor dem Tot sowie vor den sich ständig ändernden Gezeiten. Es war auf See ein ständiger Kampf ums Überleben. Vor allem das Menschliche blieb auf der Strecke, denn es traute der Eine dem Anderen nicht über den Weg. Missgunst und tägliche Gewalt bestimmte das Leben der Piraten.

Außerdem schreibt Carsten Erhardt an einer tollen mythischen Geschichte, dessen Inhalt sich wahrlich nicht hinter bekannten Schriftstellern zurückstellen muss. Der Inhalt dieser Geschichten sind spannend sowie der fantastische Schreibstil sucht seines Gleichen und zieht den Zuhörer bzw. Leser gleich in seinem Bann. Ein wahres Naturtalent welches sich noch sehr im Verborgenen hält. Ein wirklich noch unentdecktes Juwel. Jedes seiner Crew Mitglieder hat in seinen Geschichten ein eigenen Platz und erhält somit eine Rolle. Hiermit identifiziert und verkörpert sich jeder ohne jemals einen Text erhalten zu haben. Frei und improvisierend stellt die Crew auf den jeweiligen Veranstaltungen ihre Rollen zur Freude aller Zuschauer da. Auch hierbei darf ihr Camp und ihre originalgetreue Lebensweise durch neugierige Blicke bewundert werden.

Unteranderem schreibt Käpt`n C Black (Carsten Eckhardt) auch Kindergeschichten, die man auf Vorlesungen auf den weihnachtlichen mittelalterlichen Märkten im letzten Jahr zu hören bekam.

Trotz der zurzeit herrschenden widrigen Umständen wollte Käpt`n C Black dennoch nicht tatenlos abwarten und er wagte sich auch für ihm auf unbekannten Terrain. Was macht ein Käpt’n und seine Mannschaft zusammen mit Freunden, wenn sein Schiff im Hafen festliegt? Er hat sich aufgemacht und zusammen mit Dark Surrounddings Production beschlossen seine Weihnachtsgeschichte jedem zu Gehör zu bringen.

Da die Crew jetzt nicht zu den Kindern persönlich kommen kann, sind jetzt alle Eltern aufgefordert seine Geschichte ihren Kindern diese nahezubringen. Das ist ein großer Wunsch von Käpt’n C Black.

Hierzu haben wir die direkte Quelle unten verlinkt und somit haben Sie alle die Gelegenheit diese unbeschreibliche schöne Geschichte umgehend zu finden. Wenn Ihnen und Ihren Kindern dieses Hörspiel gefällt, würde sich Käpt’n Black über ein Like, oder über das abonnieren des Kanals sehr freuen und Sie können mit dieser sehr netten Gäste zeigen, dass seine Arbeit, seine Version nicht umsonst war.

Respekt Käpt`n C. Black und Crew vor soviel Spontanität. Chapeau!

Weihnachte auf einem Piratenschiff