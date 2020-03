Angebot für ältere Menschen Während der Corona-Krise werden persönlichen Kontakte weitgehend zurückgefahren. Die Tagespflegen haben geschlossen und die Betreuungsdienste beschränken sich auf die allernötigsten Hilfen.

Ältere Menschen zählen zur Risikogruppe, bei der Infektionen einen schweren Verlauf nehmen können. Kranke und Ältere sollen daher durch Kontaktreduzierung vor einer Ansteckung geschützt werden.

Gleichzeitig sind es gerade ältere Menschen, die sich aktuell nicht mehr sicher versorgen können oder in eine soziale Isolation geraten. In dieser Phase sind viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen plötzlich auf sich gestellt, haben keinen Ansprechpartner oder wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen.

Der Caritasverband Witten und Dieter Fender von der katholischen Kirche bieten sich als Ansprechpartner für Betroffene an. Niemand soll sich in der aktuellen Situation allein gelassen fühlen. Wer einen Kontakt wünscht, wendet sich an die Caritas unter Ruf 9109019.