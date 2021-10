Die Feuerwehr Duisburg wurde gegen 10.40 Uhr über den Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Lierheggenstraße in Beeck verständigt.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte wurde bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Treppenraum des Gebäudes festgestellt. An den Fenstern waren bereits mehrere Personen, da der Fluchtweg durch den Brandrauch versperrt wurde.

Insgesamt konnten fünf Personen über die Drehleiter aus dem gefährdeten Bereich gerettet werden. Unmittelbar danach wurde mit der Brandbekämpfung begonnen.

Alle geretteten Personen wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die umliegenden Straßen waren zum Zeitpunkt des Einsatzes teilweise gesperrt. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Beteiligt waren drei Löscheinheiten der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Meiderich (Löschzug 210), die Fernmelder (Sondereinheit 120) und die Einsatzstellenhygiene (Sondereinheit 110). Die Brandursache ist unklar und nunmehr Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.