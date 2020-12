Eine rote Tasche voller Dinge, die für die allermeisten Menschen ganz selbstverständlich sind: eine Zahnbürste, ein Thermobecher, Multivitaminsaft, Schokolade, Äpfel, Nüsse und verschiedene Hygieneartikel.

„Die Tasche soll Menschen ohne Obdach und Trucker, die die Feiertage weit entfernt von ihrem Zuhause auf Rastplätzen verbringen müssen, ein wenig weihnachtliche Wärme bringen", sagt Jochen Kleinkorres vom Johanniterorden. Im Gemeindehaus der Marienkirche packten einige Johanniter mit Unterstützung ihrer Familien jetzt mehr als 200 dieser roten Taschen. Die Verteilung übernimmt die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Kooperation mit der Bahnhofsmission und der Truckerhilfe.

Duisburg ist die älteste deutsche Niederlassung des Johanniterordens. Bereits um 1150 gründeten Kreuzfahrer vor den Mauern der Stadt, dort wo heute die Marienkirche steht, ein Hospital und bauten eine Kirche. Neben der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen sowie zwei Altenpflegeeinrichtungen gibt es die Johanniter-Hilfsgemeinschaft, deren Mitglieder sich ehrenamtlich in verschiedenen Projekten engagieren. Private Spender und die Handelsgenossenschaft Edeka unterstützten die weihnachtliche Taschenaktion.