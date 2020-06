Tief betroffen haben Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl am vergangenen Sonntag in der Gnadenkirche Abschied von ihrem langjährigen Jugendleiter Stefan Ringling genommen, der Mitte Mai völlig unerwartet im Alter von nur 37 Jahren gestorben ist.



Das Team der Gemeindejugend hat Filme und Videos laufen lassen, und unter Einhaltung der Corona-Regeln haben viele Wegbegleiter Abschied genommen, was bei seiner Beisetzung aufgrund der Corona-Pandemie den meisten nicht möglich war. „Wir sind zutiefst bestürzt über seinen plötzlichen Tod und können es noch immer nicht fassen, dass er nicht mehr da ist“, fassten junge wie ältere Menschen das in Worte, was sie eigentlich wort- und fassungslos gemacht hatte.

Zehn Jahre lang war Stefan Ringling als engagierter und kreativer Jugendleiter in der Gemeinde tätig und hat sich in der Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit auf vielfältige Weise engagiert. Sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Mitarbeitenden war er äußerst beliebt, hat Akzente gesetzt und Spuren hinterlassen.

Über den Tellerrand

Zahlreiche Freizeiten im In- und Ausland hat er mit hohem persönlichen Einsatz geleitet und Schulungen für Mitarbeitende in der Jugendarbeit organisiert. Sein musikalisches Talent hat er etwa beim Musical-Dinner verwirklicht und damit ein Format in der Gemeinde etabliert, das junge und alte Menschen vereint hat. Als Koordinator des Duisburger Standortes „Über den Tellerrand“ hat er für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung Begegnungsmöglichkeiten auf Augenhöhe geschaffen, indem er sie beim gemeinsamen Kochen und Essen an einen Tisch gebracht hat.

Bei seiner Arbeit ging es ihm immer um das Thema „Empowerment“, das heißt Menschen in ihrer Autonomie und ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, basierend auf der Überzeugung, dass jedes Geschöpf von Gott wunderbar erschaffen ist und somit einzigartig, unendlich wertvoll und liebenswert. Als einen solchen Menschen wird die Evangelische Kirchengemeinde Neumühl Stefan Ringling sehr vermissen.