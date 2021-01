Am Donnerstag war „Weltknuddeltag“, wohl einer der kuriosesten „Feiertage“ überhaupt. Ins Leben gerufen wurde er in den USA. Wussten Sie, dass Knuddeln zahlreiche gesundheitliche Vorteile hat? Es stärkt das Immunsystem, verringert den Blutdruck, beugt Burn-Out vor, stärkt die soziale Kompetenz, die Bindung zum Partner und vieles mehr.



Gefühle zu zeigen ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Hier setzt der Tag des Knuddelns an. Er soll uns ins Bewusstsein rufen, dass Zuneigung, Zärtlichkeit, überhaupt Gefühle allgemein, wichtig sind und ruft uns dazu auf, ein bisschen Wärme in diese kalte Welt zu bringen.

Das geht auch zu Corona-Zeiten. Mal die Kinder, die Eltern im eigenen Haushalt, aber auch das Haustier richtig nett knuddeln. Das tut allen gut. Blumen schenkt man ja auch nicht nur Muttertag. Also: Schon geknuddelt?