Im Rahmen des Gesellschaftslehreunterrichts hat eine Klasse der Erziehermittelstufe des Marxloher Sophie-Scholl-Berufskollegs am Besucherprogramm des Landtags teilgenommen. Frank Börner, SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Duisburger Norden, hatte die Aufgabe, die Schüler als erste Besuchergruppe in der neuen Legislaturperiode im Landtag zu begrüßen.

In der Diskussionsrunde hatten die Schüler die Möglichkeit Fragen zu stellen. Hauptsächlich beschäftigte die jungen Leute die Organisation ihrer Ausbildung und die Regelungen der praktischen Inhalte. Börner versprach die Anregungen mit zu nehmen und in seine Arbeit einzubringen. Des Weiteren waren die Situation an Duisburger Schulen insgesamt, das 9-Euro-Ticket/ÖPNV und auch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine Teil der Gesprächsrunde. „Das sind alles Themen, die unseren Alltag bewegen. Es freut mich, dass die Schülerinnen und Schüler da so nachhaken“, freut sich Börner.

Der Besucherdienst rundete den Besuch der Duisburger Gäste mit einer Informationsveranstaltung und Führung durchs Parlament ab.