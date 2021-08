Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt es von der Stadt Duisburg nur noch jeweils montags ein Corona-Update mit den aktuellen Zahlen. Alle aktuellen Daten sind aber weiterhin über das Dashboard (www.duisburg.de/coronadashboard) einsehbar.

Wie die aktuellen Zahlen belegen (Stand 15. August, 20 Uhr) haben sich insgesamt in Duisburg in Summe 29.664 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 668 Personen sind verstorben. 28.585 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 411 Infizierte in der Stadt gibt. Insgesamt wurden 1.111.457 Corona-Tests durchgeführt. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 61,4.

Die Virus-Mutationen machen momentan über 90 Prozent der Neuerkrankungen aus.

Bisher gab es 8.209 Fälle, davon 7.580 mit der Alpha-Variante (B. 1.1.7), 81 mit der Beta-Variante (B.1.351), 546 mit der Delta-Variante (B.1.617), und mit der Gamma-Variante (P.1) 2.

In Duisburg wurden insgesamt 531.268 Impfdosen verabreicht.

Regeln der lokalen Inzidenzstufe 2

Gemäß den Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes greift in Duisburg aktuell die lokale Inzidenzstufe 2. Grund dafür ist, dass die Inzidenzgrenze 35 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, demnach gelten festgelegte Verschärfungen.

Weitere Informationen zu einzelnen Regelungen sind auf auf https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw zu finden.