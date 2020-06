Meiderich:

Von Montag, 15. Juni, bis Dienstag, 11. August, fahren die Busse der Linien 916, 916E, 917E, NE3 und TB4 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Meiderich eine Umleitung. Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Auf dem Damm/Marktstraße.

Dadurch ändert sich der Fahrweg der betroffenen Linien und es entfallen Haltestellen oder werden verlegt.

Linien 916, 916E und TB4:

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Meiderich Post“ links Biesenstraße zur Haltestelle „Biesenstraße“, geradeaus zum Verteilerkreis, erste Ausfahrt Augustastraße zur Haltestelle „Laaker Straße“, rechts Singstraße, rechts Von der Mark Straße zur Haltestelle „ZOB Meiderich Bf“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ und „Auf dem Damm“ entfallen. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen „Biesenstraße“ und „Meiderich Post“ zu nutzen.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Linien 916E und NE3:

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Stadtpark“ beziehungsweise Abfahrt A59 Bürgermeister-Pütz-Straße zur Ersatzhaltestelle „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“, links Auf dem Damm zur Haltestelle „Auf dem Damm“, rechts Biesenstraße zur Haltestelle „Biesenstraße“, zum Verteilerkreis, erste Ausfahrt Augustastraße, rechts Singstraße, rechts Von der Mark Straße zur Haltestelle „ZOB Meiderich Bf“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ werden zur Bürgermeister-Pütz-Straße in Höhe der Hausnummer 11 vor- beziehungsweise zurückverlegt.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Linie 917E:

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Meiderich Bf“ links Singstraße, links Augustastraße, Verteilerkreis dritte Ausfahrt Baustraße zur Haltestelle „Baustraße". Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“, „Auf dem Damm“ und „Biesenstraße“ entfallen.

Betroffene Linien:

916, 917E, NE3, TB4 und E-Wagen

Entfallene Haltestellen:

„Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“, „Auf dem Damm“, „Biesenstraße“

Verlegte Haltestellen:

„Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ (NE3)

Vierlinden:

Von Montag, 15. Juni, bis Samstag, 20. Juni, fahren die Busse der Linien 905, 906, 915, SB40 und TB1 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Vierlinden eine Umleitung. Grund hierfür sind Bauarbeiten auf der östlichen Seite des Franz-Lenze-Platzes.

Dadurch ändert sich der Fahrweg der betroffenen Linien und es entfallen Haltestellen oder werden verlegt.

Linie 905:

In Fahrtrichtung Marxloh Pollmann fahren die Busse ab der Haltestelle „Oswaldstraße“ geradaus zur Ersatzhaltestelle „Manfredstraße“, geradeaus zur Haltestelle „Herzogstraße“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ entfällt. Die DVG bittet die Fahrgäste die Ersatzhaltestelle „Manfredstraße“ zu nutzen. Die Haltestelle „Manfredstraße“ wird auf die Oswaldstraße in Nähe der Einmündung Manfredstraße verlegt.

Linie 906:

In Fahrtrichtung Marxloh Pollmann fahren die Busse ab der Haltestelle „Herzogstraße“ geradeaus bis zur Ersatzhaltestelle „Manfredstraße“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die DVG bittet die Fahrgäste die Ersatzhaltestelle „Manfredstraße“ zu nutzen. Die Haltestelle „Manfredstraße“ wird auf die Oswaldstraße in Nähe der Einmündung Manfredstraße verlegt.

Linie 915:

In Fahrtrichtung Lohberg fahren die Busse ab der Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ geradeaus zur Bahnhofstraße, rechts Bahnhofstraße, rechts Römerstraße zur Ersatzhaltestelle „Franz-Lenze-Platz“ weiter geradeaus bis zum Verteilerkreis, zweite Möglichkeit rechts heraus auf die Römerstraße zur Haltestelle „Am Gerrikshof“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ wird auf die Römerstraße in Höhe Am Helpott verlegt.

Die Gegenrichtung ist von der Umleitung nicht betroffen.

Linie SB40:

Die Busse fahren in Fahrtrichtung Walsum Overbruch ab der Ersatzhaltestelle „Bahnhofstraße“ auf der Bahnhofstraße geradeaus, rechts Römerstraße zur Ersatzhaltestelle „Franz-Lenze-Platz“, geradeaus zum Verteilerkreis, die erste Möglichkeit herausfahren zur „Endstelle Overbruch“. Die Haltestelle „Bahnhofstraße“ wird auf die Bahnhofstraße vor der Einmündung zum Franz-Lenze-Platz verlegt. Die Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ wird auf die Römerstraße in Höhe Am Helpott verlegt.

Die Gegenrichtung ist von der Umleitung nicht betroffen.

Linie TB1:

In Fahrtrichtung Walsumer Wardstraße fahren die Busse ab der Ersatzhaltestelle „Bahnhofstraße“ geradeaus, rechts Römerstraße zur Ersatzhaltestelle „Franz-Lenze-Platz“, geradeaus zum Verteilerkreis, die erste Möglichkeit herausfahren zur „Endstelle Overbruch“. Die Haltestelle „Bahnhofstraße“ wird auf die Bahnhofstraße vor der Einmündung zum Franz-Lenze-Platz verlegt. Die Haltestelle „Franz-Lenze-Platz“ wird auf die Römerstraße in Höhe Am Helpott verlegt.

Betroffene Linien:

905, 906, 915, SB40 und TB1

Entfallene Haltestellen:

„Franz-Lenze-Platz“ (905)