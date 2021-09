Für die kostenlosen und freiwilligen Impfungen stehen die Vakzine von Johnson&Johnson und Moderna zur Verfügung.

Hierbei ist zu beachten, dass sich ausschließlich Personen vor Ort zweitimpfen lassen können, die auch bereits eine Erstimpfung mit einem mRNA Impfstoff an gleicher Stelle erhalten haben.

Bei einer neuen Erstimpfung mit Moderna erhalten die betroffenen Personen nach vier Wochen ihre Zweitimpfung ausschließlich bei den Hausärzten, da das Impfzentrum (TAM) bis zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen ist. Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei diesem Impfstoff nur mit einer Zweitimpfung eine vollständige Immunisierung gewährleistet werden kann.

Alle Personen über 16 Jahren können sich im Rahmen der Impfaktionen mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen. Eine Impfung mit dem Vakazin von Johnson & Johnson ist ab 18 Jahren möglich.

Eine Impfung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist ausschließlich bei Hausärzten, und im Impfzentrum noch bis zum 30. September, möglich.

Es ist nicht zwingend erforderlich, eine Meldeadresse in Duisburg zu besitzen. Geimpft werden kann grundsätzlich jeder der sich ausweisen kann.

Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums werden wie bisher bei der Aufklärung helfen und die Menschen bei Bedarf in ihren Herkunftssprachen unterstützen.

Unabhängig von den dezentralen Impfaktionen besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin, bis zum 30. September, täglich von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum/Theater am Marientor an der Plessingstraße 20 in Duisburg-Mitte impfen zu lassen. Je nach Verfügbarkeit erfolgen die Impfungen mit dem Moderna oder BioNTech. Eine freie Auswahlmöglichkeit besteht nicht.

Übersicht der Impfangebote:

Montag, 6. September

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)



Dienstag, 7. September

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Mittwoch, 8. September

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

UDE Campus, Gebäude LK, 13 bis 19 Uhr (Zweitimpfungen)

Donnerstag, 9. September

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

MSV Stadion, Bildungsmesse, 10 bis 15 Uhr

Achtung Besonderheit : Es wird im Rahmen der Bildungsmesse an der SLR-Arena zusätzlich zum Impfstoff Johnson&Johnson mit BioNTech (anstelle von Moderna) geimpft.

Alle Personen, die an diesem Tage mit dem Impfstoff BioNTech geimpft werden, können am 30. September, noch ihre Zweitimpfung im Impfzentrum erhalten.

Freitag, 10. September

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Auf www.duisburg.de/coronadashboard sind zudem umfangreiche Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen zum Coronavirus abrufbar.