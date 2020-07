Seit rund zwei Wochen wird im Landesliga-Kader der Sportfreunde Hamborn 07 wieder trainiert, am Samstag kann das Team von Michael Pomp nun erstmals unter Wettkampfbedingungen seinen aktuellen Formstand unter Beweis stellen.

Mit dem TV Jahn Hiesfeld haben sich die Löwen zum Auftakt direkt einen anspruchsvollen Gegner ausgesucht. Die Gäste aus Dinslaken waren in der Saison 2019/2020 noch Ligakonkurrent der Hamborner und haben die Meisterschaft bis zu deren Abbruch dominiert. Es ist anzunehmen, dass den „Veilchen“ auch ohne die Corona-Pandemie die sofortige Rückkehr in die Oberliga gelungen wäre.

Fakt ist jedenfalls, dass die Hiesfelder in beiden Meisterschaftsduellen mit „07“ die Nase deutlich vorne hatten. Gab es für die Hamborner Löwen im Hinspiel am Rotbach eine 1:3 Niederlage, so musste man sich dem TV Jahn im Rückspiel auf heimischen Geläuf gar mit 0:5 geschlagen geben. Eine Niederlage, die sicherlich nicht nur Löwen-Coach Michael Pomp ärgerte.

Favoritenrolle

Am Samstag gelten natürlich andere Voraussetzungen, wobei den Hiesfeldern als Oberliga-Aufsteiger natürlich die Favoritenrolle zukommt. Das Team von Trainer Marcus Behnert ist wie „07“ ebenfalls seit geraumer Zeit im Training und hat bereits einen ersten Test erfolgreich absolviert:. Beim Bezirksliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Alstaden gab es am Dienstagabend einen 6:1 Erfolg, wobei Berichten zu Folge auch noch „Luft nach oben“ war.

Die Löwen werden sich vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass Duelle beider Vereine auch immer eine Prestigefrage sind, auf einen hoch motivierten Gegner einstellen müssen, der kleinste Fehler eiskalt bestraft, die er selbst selten zeigt. Ein anspruchsvoller und guter Gradmesser für die neu formierte Löwen-Truppe, auf den sich die Fans beider Vereine, wenn auch unter etwas anderen Bedingungen, freuen dürfen.

Sicherheitskonzept

Im Rahmen des Corona-Sicherheits- und Hygienekonzepts sind auch am Samstag verschiedene Maßnahmen zu ergreifen und Verhaltensregeln einzuhalten, die einen erhöhten Zeitaufwand mit sich bringen. Hierzu zählt etwa die Erfassung der Besucher in entsprechende Listen, die Wahrung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf der Anlage bis zum Erreichen des Platzes.

Die Verantwortlichen von Hamborn 07 bitten daher alle Fans, dies bei ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen und gegebenenfalls ein wenig früher anzureisen. Gleichzeitig wird um Beachtung der Verhaltensregeln und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer gebeten, die sich um die Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften kümmern.

Der Anstoß erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion des VTRipkens Sportparks im Holtkamp, Westerwaldstr. 41-43. Der Eintritt beträgt zwei Euro.