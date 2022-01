Viele verschiedene Stimmen sind zu hören, die sich meist aufgeregt unterhalten. Es wird gelacht und oft duftet es nach leckerem Essen. Im Garten sind Kinder auf dem Trampolin und ebenso dahinter auf dem Soccerfeld. Auch aus dem Toberaum erschallen freudige Stimmen....„Im Rahmen unserer Aktion "Ganze halbe Seite" stellt sich heute die Initiative " livingroom – help youth grow" vor.“

Wo ist dieser Ort zu finden? Wenn Sie Kinder, Jugendliche oder junge Eltern mit dieser Beschreibung ansprechen, könnten sie von manchen die freudige Antwort „Bei livingroom am Meidericher Busbahnhof!“ erhalten. Aus allen Himmelsrichtungen zu erreichen, zentral und dennoch etwas versteckt gelegen: "livingroom – help youth grow" ist ein Ort, der von vielen Duisburgern Kindern schon seit Jahren wahrgenommen und aufgesucht wird. Im Hinterhof der Von-der-Mark-Straße 29 befindet sich das Gebäude der „Kirche am Bahnhof“. Diese Räumlichkeiten wurden im Jahr 2012 durch den gemeinnützigen Verein zu einem ziemlich verrückten Leben erweckt. Ein offenes Stadtteilprojekt, welches - wie der Vereinsname schon sagt - ein Wohnzimmer (livingroom) bietet, um der „Jugend beim Wachsen zu helfen“ (help youth grow). Es ist eine kleine Oase und ein starker Kontrast zum hektischen Treiben des Bahnhofs.

Hier ist eine freundliche Idylle vorzufinden, vor allem im Frühjahr, wenn im Hinterhof alles blüht und zwitschert. In den Sommermonaten sind die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden mit einem großen vollgepackten Handwagen mit der Aufschrift „livingroom Spielewagen“ mehrmals wöchentlich auf den Spielplätzen im Stadtpark, Landschaftspark oder Hagenshof zu finden. Über 50 Kinder nahmen dabei an einem Bewegungsangebot teil, das in den letzten beiden Corona-Jahren für viele Familien eine willkommene Abwechslung bot.

Seit nun fast zehn Jahren unterstützt livingroom die Heranwachsenden ab Grundschulalter darin, geeignetes Gepäck in Form von ihren persönlichen Fähigkeiten wahrzunehmen und „einzupacken“. Hier werden sie gefördert, sich eigene persönliche Ziele zu setzen und an diesen festzuhalten. Für die meisten ist das eine große Herausforderung, der sie aufgrund der sozialen Schieflage in ihrem Leben (fehlende Unterstützung im sozialen Umfeld und in der Schule, Ausgrenzung, geringe Frustrationstoleranz) schon in jungen Jahren oft alleine entgegentreten. Meiderich hat stadtweit gesehen einen enorm hohen Anteil von Ein-Eltern-Familien mit sehr engagiert alleinerziehenden Eltern. Nicht nur diese Eltern möchten ihre Kinder bestmöglich auf deren Zukunft vorbereiten. Es ist für sie allgemein enorm schwierig, selbstständig aus dem Armutskreislauf herauszutreten. Die Corona-Pandemie hat diese Situation bei vielen Familien nochmals verschärft.

Bei livingroom entdecken und stärken die Heranwachsenden ihre persönlichen Kompetenzen durch gemeinsame Life-Skill-Workshops und offene Bildungsangebote. Diese sind dabei partizipativ aufgebaut, was bedeutet, dass die Heranwachsenden ihre eigenen Ideen und Potenziale einbringen sollen. So beispielsweise im Toberaum, in dem wechselnde Bewegungsangebote stattfinden, bei denen die Selbstkompetenz und Motorik gestärkt wird. Letzteres geschieht ebenfalls im danebenliegenden Werkraum. In der Küche gibt es beim gemeinsamen Kochen einen Austausch zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Bei der Zubereitung übernehmen die Kinder viele Aufgaben selbst. Das dauert manchmal etwas länger und fordert das Geschick der begleitenden Mitarbeitenden. Dafür werden dann aber neben dem Selbstwert auch die mathematischen Kompetenzen gesteigert. Beim anschließenden Tisch decken helfen alle mit, für viele ist es die erste Mahlzeit des Tages.

Ergänzt werden die Life-Skill-Workshops durch Selbstbehauptungseinheiten und Sportprojekte, die Unterstützung bei den Hausaufgaben, der LRS-Förderung sowie der Berufsorientierung. Ein großer Schwerpunkt der Arbeit ist die Zeit für persönliche Gespräche. Für die pädagogischen Mitarbeitenden sind diese Gespräche von hohem Wert. In diesen und den regelmäßigen Coachinggesprächen können sie den Heranwachsenden auch deren erkennbaren Fortschritte darlegen.

Aufbau zum Zentrum für Kinder und Familien

Seit Juni 2021 wird livingroom zu einem offenen Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien mit neuen Formaten ausgebaut. Hierbei wird der Verein durch die Deutsche Fernsehlotterie und private Spender unterstützt. Zu den neugestalteten Angeboten gehört das nicht-kommerzielle Eltern-Kind-Café. In geselliger Atmosphäre können die Eltern einen Kaffee oder Tee trinken und sich über Erziehungsfragen austauschen. Zudem lädt es zum gemeinsamen Spiel mit dem eigenen Kleinkind ein. Wenn dieses etwas bewegungsfreudiger und lauter ist, gibt es hier keine forschen Blicke von anderen.

Der in Eigenregie neugestaltete Nachbargarten ergänzt das breite Angebot mit Grillecke, Trampolin und Gemüsebeet inklusive Gewächshaus. Alsbald soll hier weitergearbeitet werden, denn der Sandspielbereich und der Barfußparcour warten noch auf die Fertigstellung. Zukünftig soll es monatlich ein generationenverbindendes Repair-Café geben. Hierbei steht der Nachhaltigkeitsgedanke, das gemeinsame Reparieren von Zweirädern und kleinen Haushaltsgeräten sowie der Austausch zwischen den Generationen im Fokus.

Sie finden unsere Arbeit wertvoll und unterstützenswert? Wenn Sie sich vorstellen können, diese zu unterstützen, freuen wir uns sehr über Ihr Engagement. Auch können Sie gern andere auf livingroom aufmerksam machen, um weitere großartige Ehrenamtliche, Besuchende sowie Förderinnen und Förderer dazu zu gewinnen. Für die Finanzierung der Arbeit sowie die notwendige Modernisierung der veralteten Heizungsanlage freuen wir uns über Ihre Spende! Schauen sie gern auf unserer Homepage www.livingroom-duisburg.de/spenden/ vorbei.