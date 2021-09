1. Karnaper Bürger-Gesundheitstag war ein voller Erfolg auf dem Karnaper Markt

Der 1. Karnaper Bürger-Gesundheitstag des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. in Karnap war ein voller Erfolg. Nicht nur das bei gutem Wetter, bei kühlen Getränken und vielen kleinen Geschenken an den Informationsständen vieler Kooperationspartner, die Bürger:innen einen schönen und informativen Samstag auf dem Karnaper Markt verbringen konnten, man hat wieder viel positives Leben auf den Karnaper Markt für einen Tag gebracht. " Und das war der Sinn unseres Konzeptes", sagt Andreas Opper. Gemeinsam mit den Bürger:innen konnten wir nicht nur vieles rund um Gesundheit, Inklusion, Prävention, Pflege uvm. kennenlernen.

Ein kleines Highlight war nicht nur , der Rollatorparkour der Polizei Essen, den selbst der Stadtdirektor Peter Renzel höchstpersönlich getestet hat, oder das Projekt des ASB-Ruhr Der Wünschewagen, der von dem ASB-Ruhr Geschäftsführer und MdB Dirk Heidenblut den Bürgern:innen vorgestellt wurde, die Rede des Oberbürgermeisters Thomas Kufen zur pandemischen Situation in Essen oder das höchst informative Podiumsgespräch des ISSAB Stadtteilkoordinators Bernd Krugmann mit der Leiterin des Gesundheitsamtes Essen Juliane Böttcher und dem Sozial-und Gesundheitsdezernenten Peter Renzel.

"Die vielen Gespräche der Menschen im Bezirk V, was sie persönlich bewegt, was sie in Sachen Gesundheit betrifft, wie und wo sie Hilfe bekommen können, genau das war das positive Ergebnis dieser Veranstaltung, die nun jedes Jahr aufs neue vom Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. mit vielen weiteren Konzeptideen, veranstaltet wird", versprechen Andreas Opper und Roland Kaiser vom KBB 1999 e.V.

Auch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, stellte 3000 Mund-Nasenschutz Masken für die kostenlose Verteilung zur Verfügung.

"Aber all das konnte nur ermöglicht werden, durch unsere Partner und Unterstützer, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Ruhr e.V., die Polizei NRW Essen, der VdK Katernberg/Stoppenberg/Schonnebeck, das Steelenser Bürgerbündnis, das Stadtteilbüro Karnap, das Gesundheitsamt der Stadt Essen, die Diakoniestationen Essen gGmbH, AMBET Pflegedienste, der Sportpark Karnap e.V., Freie Alten- und Krankenpflege Essen e.V., RÜ-Finanz, der Pflegedienst Angelus, ISSAB, die Nordstern- Apotheke Doris Schönwald, die Privatbrauerei Jacob Stauder, die Fa. Helmut Podlesch, die Ingenieurgesellschaft für Elektrotechnik Krambeck und Gutke, das Zentrum 60plus, der EnergieSparService Essen der NEUE ARBEIT und ganz besonders unseren Freunden und Mitgliedern des Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V.", erklärt Thorsten Kaiser.

Auch durch Unterstützung der Bezirksvertretung V, die durch die anwesenden Bezirksvertretungsmitglieder Jürgen Garnitz, Herbert Bußfeld, Friedel Frentrop - Fraktionslos in der Bezirksvertretung V und weitere, Bezirksbürgermeister Hans-Willi Zwiehoff, die Ratsherren Klaus Hagen und Florian Fuchs aus den Bezirken V und VI, dem Seniorenbeauftragten des Bezirks V Gerd Maschun, und den Vereinsvorsitzenden der Karnaper Vereine FC Karnap 07/27 e.V. Wolfgang Jokschies, dem BSV Essen-Karnap 1883 e.V. Helmut Podlesch, dem Vorsitzenden des Sportpark Karnap e.V. Klaus Gutke, ist der 1. Karnaper Bürger-Gesundheitstag auch stadtteilpolitisch, sporttechnisch und bürgernah, begleitet worden. Denn das Karnaper Bürgerbündnis 1999 e.V. legt großen Wert überparteilich seine Projekte für die Bürger:innen zu gestalten. Getreu dem Zitat, " Wo Gemeinschaft herrscht, da herrscht auch Erfolg".

Mehr über uns und die nächsten Projekte unter www.kbb1999.de