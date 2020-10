Wie gestern berichtet, war eine Familie aus Essen, am Wochenende zu einen Familienbesuch in Berlin.

Das Kind durfte aber nicht wieder die KITA besuchen.

Der Grund, man war in einem Risikogebiet und muss nun in Quarantäne, oder benötigt einen Corona Negative Test. Auch der Arbeitgeber agiert genau so, die Arbeitsaufnahme wird verweigert.

Auch der Arbeitnehmer benötigt einen Negativtest.

Man wird nach Dortmund oder Düsseldorf geschickt, dort soll es möglich sein einen Test in 22 Stunden zu erhalten.

Also mit dem ÖPNV von Essen nach Dortmund.

Dort führte man einen Test durch und bezahlte 150 Euro.

Nach dem Test fragte man, warum man den Test benötige?

Nach der Erklärung dann, die Aussage der Teststation:



„ wenn sie nur in Deutschland waren, dann benötigen sie diesen Test nicht“.

Sie können sich die Kosten von dem Arbeitgeber erstatten lassen.

Die KITA wurde mit der Aussage konfrontiert, die Antwort, oh dann war es wohl ein Missverständnis. Das Kind durfte heute wieder in die KITA.

Anders der Arbeitgeber. Da die Person in der Pflege Arbeitet, soll diese zwei Tage unbezahlt zu Hause bleiben. Danach würde ein Personalgespräch erfolgen.

Ein Beispiel was zeigt, dass wir einheitliche Regeln brauchen.