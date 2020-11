Corona Fälle an Essener Schulen, Kitas und Altenheime gehen weiter

Insgesamt neun Schulen in Essen, haben neue Corona-Fälle.

Stadt Essen prüft jetzt auch einen zeitversetzten Schulanfang. Eine Genehmigung des Schulministeriums gibt es dazu aber noch nicht.



Seitens der Stadt plant man, dass benachbarte Schulen zeitversetzt anfangen. Damit sollen morgens die Schulbussen und Straßenbahnen entlastet werden. Mehr Platz in Bussen und Bahnen für genügend Abstand ist das Ziel. Einen gestaffelten Schulstart innerhalb einer Schule hält man aber nicht für sinnvoll.



Es gibt aber schon eine Ausnahme, das Robert-Schmidt-Berufskolleg.

Dort starten die einzelnen Klassen schon zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist auch sicher ein Grund dafür, dass dieses Robert-Schmidt-Berufskolleg trotz weiterer neuen Corona Fälle noch nicht geschlossen wurde.

Quelle Stadt Essen

Corona-Fälle in Essener Einrichtungen:

Kita Hemsingskotten in Heisingen ein Mitarbeiter

Kita Kleine Oase in Frohnhausen ein Mitarbeiter und ein Kind

Kita Regenbogenland ein Kind

Für die Kita-Gruppe sowie das Betreuungspersonal der Gruppe gilt eine angeordnete 14-tägige Quarantäne.

Kita Hoppetosse im Südviertel ein Mitarbeiter,

für eine Kita-Gruppe gilt eine häusliche Quarantäne

Kita Hünninghausenweg in Steele, für eine Kita-Gruppe und weitere Betreuungspersonen gilt eine angeordnete häusliche Quarantäne.

Heckerschule in Essen-Werden ist ein Schüler, für enge Kontaktpersonen gilt eine angeordnete häusliche Quarantäne.

Johann-Grimhold-Haus in Kettwig gibt es mehrere positive Corona-Fälle. In der Einrichtung wurde vorerst ein Besuchsverbot eingerichtet. Weitere Testungen bei Mitarbeiter und Bewohner auf das Coronavirus wurden durchgeführt. Ein Wohnbereich betroffen. Entsprechende Schutzmaßnahmen wurden sofort umgesetzt. Den betroffenen Personen geht es gut. In den nicht betroffenen Bereichen kann ein Besuchsverbot zeitnah wieder aufgehoben werden.

An weiteren Einrichtungen gibt es positive Corona-Fälle. Hier sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, weil entweder Hygienemaßnahmen eingehalten wurden oder Personen nicht-infektiös in der Einrichtung waren:

Robert Schumann Berufskolleg im Südviertel,

B.M.V-Schule Essen in Holsterhausen,

Berufskolleg Ost der Stadt Essen in Huttrop,

Helmholtz-Gymnasium Essen in Rüttenscheid,

Robert-Schmidt-Berufskolleg im Moltkeviertel,

Gertrud-Bäumer-Realschule in Altenessen,

Heinz-Nixdorf-Berufskolleg in Frohnhausen

Gesamtschule Bockmühle in Altendorf.