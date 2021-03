...Witziges von Pelztieren´ und SCHWANZLURCHEN...

...wieder ein



neues BUCH...

CARSTEN WUNN

"Unter Olmen"

Ein Schwanzlurch erobert die Welt

(aus dem U-Books-Verlag, 1. Auflage November 2020)

Ein neues Jahr, 2021, war angebrochen.

Ich wusste, es sind wieder etliche neue Bücher auf den Markt gekommen; von großen, teilweise sogar wirklich „großen Autorennamen“ und auch von weniger bekannten Autoren*Innen und natürlich auch von mir persönlich bekannten Künstler*Innen und das vielleicht zum Teil sogar durch CORONA begünstigt.

Man hatte Zeit, mehr als sonst vielleicht…konnte man sich endlich vollständig bereits geplanten, älteren Ideen hingeben…und wenn man schon nicht über persönliche Begegnungen wie zum Beispiel Lesungen seine geschriebenen Werke an die Leserschaft bringen konnte, und noch immer nicht kann, nicht darf, so lässt sich ein BUCH immerhin auch online gut verkaufen.

Wie dem auch sei, es gibt nach wie vor so Vieles Spannende, auch und vielleicht gerade in dieser CORONA Zeit zu entdecken, warum also nicht mal´ wieder ein Genre, was möglicherweise zunächst etwas anders rüber´ kommt!?!

Bücher dürfen, sollen, nein, MÜSSEN eine Vielfalt an Themen abdecken, um nicht zu sagen, ALLES, einfach alles!

...sooo, da ist es... und ich bin einmal gespannt :-) VIEL SPAß beim LESEN :-)))

Carsten Wunn

scheint das zu wissen und auch selbst zu beherzigen, und das nicht erst seit diesem nun neu von ihm erschienenen Werk.

Schon mit dem Buch „KNIESEL“ vor einigen Jahren hatte der Autor einigen Humor und vielleicht auch einen kleinen Hang zu Absurditäten bewiesen.

In diesen tatsächlich-ach-so-merkwürdigen-CORONA-zeiten vielleicht auch die wesentlich bessere Methode, mit alle dem „da draußen“ umzugehen, als unsere Politiker uns gerade so, nun,… anderes Thema…

Humor ist meiner Ansicht nach etwas Überlebenswichtiges, und wenn ich auch ein wenig irritiert gewesen bin, letztes Jahr, während ich KNIESEL gelesen hatte, ob das alles nun komisch oder eher „nicht sooo´ meins“ ist, so will ich jetzt auch unbedingt weitere Texte von Carsten lesen!

Ich kann Euch gar nicht genau sagen, wieso, doch hat es möglicherweise auch einfach damit zu tun, dass ich KNIESEL seinerzeit von einem guten Freund geschenkt bekommen hatte, und

"UNTER OLMEN" eben nun diesem Freund zurück-schenken wollte!

Als ich letztes Jahr also von Carsten selbst erfahren hatte, dass ein neues BUCH in der Endphase seiner Entstehung sei, war ich fast so aufgeregt wie der Verfasser des oben gezeigten books möglicherweise selbst! Nun, vielleicht nicht ganz so wirklich, aber immerhin.

Ende Januar war es dann soweit.

Ich hatte zuvor zwei Exemplare des neuen Buches sozusagen beim Schreiberling´ selbst bestellt und wir machten kurzerhand einen, selbstverständlich „CORONA-AHA-Regeln“-konformen, persönlichen Übergabetermin aus!

Dem Telefon und einer halbwegs gut funktionierenden Ruhrgebiets-Infrastruktur sei Dank, klappte es denn auch prompt mit einem „MINI-Treffen“, draußen und auf Abstand zwischen Autor und Leserin.

Anders als sonst bei einer Lesung zum Beispiel, quatschten wir ausgelassener über dieses und jenes, und stellten beide fest, wie sehr solche Begegnungen während eben solcher kulturellen Augenblicke der Welt fehlen, ob es nun um Lurche, Grottenolme, das Sauerland oder auch um Pelztiere oder was auch immer ging…

OHNE „K U N S T + Kultur“

kann und will ich nicht sein,

und ich glaube, das will vermutlich NIEMAND!?!

Worum es eigentlich geht, in diesem Buch!?!

Ach-so, ja, das habe ich noch gar nicht so richtig beschrieben!?!

Naja, ich habe es auch noch nicht ausgelesen, dieses Schriftstück, noch nicht einmal so wirklich damit begonnen, die über 360 Seiten recht umfangreiche Buchstaben-Anordnung zu verinnerlichen.

Diese gewiss witzige, nahezu unfassbare Geschichte des heute in Hagen lebenden Autors macht neugierig; … und wieder sind es vielleicht Tierliebhaber, genauer Katzenfreunde, die sich besonders darüber freuen, wie das Schicksal einen Kater und einen Lurch zu Freunden macht.

Denn auch das brauchen wir alle neben der KUNST,

neben ein wenig Ablenkung vom grauen Alltag in diesen Tagen so sehr:

Freundschaften!

Und Carsten Wunns Roman trägt vielleicht …

ganz „witzig, herrlich ehrlich und herrlich herrlich“ ein kleines Bisschen dazu bei,

alles leichter zu nehmen…

VIEL FREUDE und Spaß beim Lesen....

wünsche ich nun mir Selbst, meinem mit dem Buch beschenkten Freund und ALLEN, die sich vielleicht auch „genötigt“ fühlen, diesem Buchtipp zu folgen; dann kann sich jeder nämlich selbst eine Meinung bilden…. Und demnächst eine Rezension hier in den „LK“ einstellen.

P.S.

Carsten Wunn ist hier im Lokalkompass zu finden;

wer mag, kann ihm also eine „pn“,

also eine persönliche Nachricht senden und so Kontakt aufnehmen…

