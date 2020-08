BÜCHER... !!!

LESEN

SCHREIBEN

FREIZEIT-Beschäftigung im CORONA-SOMMER 2020

Carsten WUNN

"Kniesel und ich"

Ein Pelztier-Roman

... erst einmal, ...

muss ich mich bei einem guten Freundentschuldigen!

Sorry sagen, deshalb,

weil ich vor einigen Jahren von ihm ein Buch geschenkt bekommen hatte, welches ich auch sogleich begonnen hatte zu lesen, aber aus welchen mir mittlerweile entfallenen Gründen, dann doch nicht... zu Ende ...

nun, wie dem auch sei, es fiel mir dieser Tage fast zufällig unauffällig wieder ein, also, es fiel mir quasi einfach so in die Hände, dieses Buch, dieses Geschenk von diesem Freund.

Da ich CORONA-Pandemie-bedingt wenige bis gar keine Veranstaltungen wie zum Beispiel die von mir so favorisierten LESUNGEN diverser Kleinkunst-Autoren und Autorinnen besuchen kann und dann auch noch momentan von der Sommer-Hitze fast wie gelähmt mich viel an schattigen friedlichen Orten aufhalte, findet sich endlich wieder mehr Zeit, in Ruhe zu lesen.

Daheim findet sich denn auch noch genug Auswahl. Zahlreiche bedruckte Seiten, die alle förmlich danach rufen, entdeckt zu werden…

Also, nachdem ich mich entschuldigt habe,

nun also mein DANK für dieses BUCH-Geschenk seinerzeit!

...sehr gerne lese ich bei natürlichem (Tages-) LICHT, draußen, in der Natur, auf dem Balkon zum Beispiel ...

Habe es nun endlich mal´ fast in einem Rutsch ausgelesen, was nicht allzu oft geschieht!

Nicht, weil mich dieses kleine, knapp 150 Seiten-starke Buch regelrecht begeisterte, oder gar vom Hocker riss, nein, das leider nicht.

Aber es war dennoch einfach flott zu lesen und zu verstehen, stellenweise sogar recht gut und humorig formuliert. Pointen-reich bestückte, kurzweilige Kapitel…!

Bereits 2008 erschien dieses witzige, in meinen Augen dezent-absurde, wenngleich sehr clever-geistreich geschriebene Büchlein eines 1967 geborenen gewissen Carsten WUNN.

Ob es autobiographisch ist…?

Nun, keine Ahnung, ich gehe aber davon aus, dass der Autor ein klitzekleines Bisschen Erfahrung darin hat, oder hatte, wie sich das Leben, das Zusammenleben mit einer Katze gestaltet. Dass er daraus einen „freiwilligen Roman über eine unfreiwillige WG´“ machte, bemerkt man schlicht daran, diesen Roman nun auf dem Büchermarkt zu wissen.

Der Journalist, Schriftsteller/Ghostwriter und Lektor Oliver Uschmann schrieb dazu seinerzeit anerkennend, der deutschen Literatur hätte GENAU solch ein BUCH noch gefehlt!

In erster Linie ist dieser Lesestoff über eine sprechende und saufende Katze und seinen menschlichen Mitbewohner ziemlich bescheuert, bekloppt, durchgeknallt und natürlich sehr phantasiereich!

Das meine ich nun alles nicht böse, nein, es ist sympathisch-bekloppt, wenn man nun versteht, was ich meine….also, es ist nicht unbedingt ernst zu nehmen, oder doch???!!!

Einfach mal´ alles auf sich zukommen lassen, und weiter lesen, dachte ich so´ bei mir.

Zugegeben, nicht unbedingt das Beste, was ich je gelesen hätte, neee´, aber eben auch keineswegs ein schlechtes Buch! Hin und wieder schmunzelte ich leise in mich hinein, doch einige Male lachte ich auch fast laut auf!

Dieser Roman ist einfach eine willkommene Ablenkung, von was auch immer, eine moderne, aufgeweckte und herrlich-verrückte Geschichte, die dem Leser SPASS machen soll, und diese Wirkung auch nicht verfehlt!

...kurze Beschreibung...

Ich behaupte nun auch einfach einmal mutig, dass es einen tieferen, ernsteren Kern gibt, irgendwo und wie tief versteckt in dieser story, klar, wieso nicht! Und ich bereue es absolut nicht, es gelesen zu haben!

Daher eben



DANKE

für dieses Geschenk!

Klar, mir kann man immer Bücher schenken, ist ja nichts „Besonderes“, irgendwas zu lesen halt…schließlich lese ich gerne! Doch dieses Präsent war nicht einfach so dahin´ geschenkt!

„KNIESEL und ich“

ist schon ziemlich „besonders“; es ist anders, unkonventionell und einfach lesenswert!

Sofern man auch mal´ gerne lacht und sich auch über Gott und die gesamte Welt, das ALL´ und den Mond und und und amüsieren kann, und möchte!

Sich fallen lassen und eintauchen, in den trockenen Humor eines



CARSTEN WUNN!

Nettes BUCH, bisschen bekloppt, aber nicht schlecht, echt jetzt.

Also… mehr will ich zu diesen paar Seiten gar nicht verraten,

lest diesen Roman einfach selbst, falls Ihr neugierig geworden seid!

( unten ist noch ein link...)

Danke, ein wirklich kurzweiliges Geschenk;

sowas kann man mir gerne immer wieder mal´ schenken!

............................................................

SPONTAN: August 2020

