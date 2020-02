Die Essener FDP-Ratsfraktion nimmt die erste Bilanz zur Erweiterung der Mängelmelder-App hinsichtlich Straßenschäden und Verkehrsgefährdungen zustimmend zur Kenntnis und fordert, den eingeschlagenen Weg digitaler Angebote an die Bürgerinnen und Bürger konsequent fortzusetzen.

„Dass neben illegalen Müllablagerungen, überfüllten Wertstoffbehältern und einzelnen Dreckecken nun auch Straßenschäden per App an die Stadtverwaltung gemeldet werden können, sehen wir als große Erleichterung der Kommunikation zwischen Bürgerschaft und Verwaltung“, sagt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Mit 460 Meldungen innerhalb eines Monats hat sich die Zahl der Meldungen signifikant erhöht, für uns ein Beleg, dass niederschwellige Angebote der Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden.“

Insbesondere ein kurzfristiges Eingreifen bei Verkehrsgefährdungen spricht nach Ansicht der Liberalen für das digitale Angebot. „Schnelles Handeln und direkte Rückmeldung an den Nutzer sorgen für langfristige Akzeptanz. Wir sehen in diesem Punkt die Entwicklung innerhalb der Verwaltungsangebote auf einem guten Weg“, so Schöneweiß.