Nach dem Corona-Alarm am vergangenen Wochenende und der Absage des Trainingslagers in Belek bereitet sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen seit Mittwoch an der heimischen Hafenstraße auf das erste Spiel des neuen Jahres am 23. Januar gegen Verfolger Wuppertaler SV vor. Am Donnerstagabend stand ein Test beim Oberligisten TSG Sprockhövel auf dem Plan. Der Favorit siegte standesgemäß mit 4:1.

Trotz der Treffer von Felix Bastians, Isaiah Young, Zlatko Janjic und Yannick Landesberg war Trainer Christian Neidhart nicht zufrieden. Was aber eher an dem rutschigen Kunstrasenplatz lag. „Wir gehen hier nicht mit vollem Elan rein, sondern eher schon ein bisschen auf Sicherheit. Das hat man deutlich gesehen. Ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat", meinte der 52-Jährige.

Nicht auf dem Platz stand Fabian Rüth, dessen Verpflichtung die Essener am Nachmittag bekanntgegeben hatten. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler, der aus der Jugend von Bayer Leverkusen stammt und zuletzt für den Südwest-Regionalligisten TSG Hoffenheim II am Ball war, hatte im Probetraining überzeugt.

„Fabian hat einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen und sich in der kurzen Zeit schon vorbildlich integriert. Er ist ein sehr variabler Spieler, der als Linksfuß auch in der Innenverteidigung oder auf der Außenverteidiger-Position spielen kann", urteilt Christian Neidhart.

Ein weiteres Testspiel bestreiten die Rot-Weissen am Samstag. Gegner ist ab 14 Uhr Drittligist Viktoria Köln, Zuschauer sind nicht zugelassen.