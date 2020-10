An einem wunderbaren Sommermorgen saßen Essener Bürger an einem Tisch und waren guter Dinge und genossen die Sonne. Sie scherzten und plauderten. Und Natur wie Umland schmeichelten dem Auge. Wäre da nicht der vielerorten liegende Unrat. Manchen Bürgern war es zu beschwerlich den eigenen Unrat den königlichen Deponien zuzuführen. Und die Soldaten des Königs konnten der Bösewichter nicht habhaft werden. Es störte die redlichen Bürger doch über die Maßen all diesen Unrat auf Gottes Erdboden liegen zu sehen. Und so beschlossen Sie... Wäre es denn ein Märchen, so könnte es wohl so beginnen?

Doch nichts da, kein Märchen! Tatsächlich haben manche Zeitgenossen den Schuss nicht gehört und werfen Ihren Müll dort hin wo es Ihnen grad passt. Zigarettenkipppen und Alufolie lässt man fallen wo man geht und steht. Das kann man so lassen, muss man aber nicht. Immer mehr Essener Bürger machen bei WasteWalk mit. Die Erde ist unser Lebensraum, unser Umfeld ist unser Wohnzimmer. Und habe ich Schmutzfinken zu Besuch gehabt, da muss ich eben aufräumen. Für mich, nicht für die Anderen.

Du fragst Dich "Was kann ich tun"? Dann mache doch mit. Hier die kommenden vier Termine in Essen am nächsten Wochenende. Mehr Infos auf der Homepage von WasteWalk.

10.10.2020 - WasteWalkVogelheim#12 - Vogelheim

10.10.2020 - WasteWalk trifft: Bezirksspaziergang#03 - Kettwig

10.10.2020 - WasteWalkBergmannsfeld#01 - Bergmannsfeld

11.10.2020 - WasteWalk trifft: Bäcker Peter - Altenessen

Willst auch Du #alleinesammeln und weisst nicht so recht wie? Benötigst Du Unterstützung? Melde Dich. Jede*r kann was beitragen. Also… info@wastewalk.de. Da werden Sie geholfen. Mache auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!