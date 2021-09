Wer in den letzten Jahren die Revierkunst besucht hat, wird sich auch an den besonderen Ausstellungsort, die Zeche Ewald in Herten, erinnern. Das Revier und seine Identität sind unmittelbar mit der beeindruckenden Industriekultur verbunden. In diesem Jahr findet die 10. Revierkunst – ein Jubiläum also – erstmalig im LWL-Museum Hattingen, der Henrichshütte statt.

Auf ca. 3000 qm präsentiert Sonja Henseler in der historischen Gebläsehalle (Maschinenhalle) und in den weitläufigen Katakomben ausgewählte Künstler*innen. In dem ehemaligen Hüttenwerk Henrichshütte sprühten 150 Jahre lang die Funken der Hochöfen beim Abstich. Auf dem großen Industrieareal arbeiteten 10.000 Menschen. 1987 wurde der letzte Hochofen ausgeblasen.

Vergangene (Industrie-) Kultur und aktuelle Kunst – diese Begegnung ist ein wesentliches Merkmal der Revierkunst.

Mußte die Teilnehmerzahl der Revierkunst 2020 reduziert werden, können in diesem Jahr wieder über 70 Künstler*innen ihre Arbeiten vorstellen. Die künstlerische Vielfalt ist wie immer außergewöhnlich groß und wie jedes Jahr können die Besucher*innen an drei Tagen auf eine außergewöhnlich intensive Entdeckungsreise gehen. Architektur und Kunst scheinen sich hierbei in ihrem Ausdruck gegenseitig zu verstärken.

Ein weiter Raum – ein offener Geist

Erfahrungsgemäß sind aber auch die Begegnungen der Künstler*innen untereinander von besonderem Wert. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, Empfehlungen ausgesprochen und neue Kooperationen ins Leben gerufen.

Der „weite Raum, der offene Geist“ der Revierkunst ist nicht zuletzt an den Exponaten erkennbar. Hier scheint man Vertrautes, wie Fremdes zu entdecken – Virtuosität gleichermaßen, wie ein unschuldiger Anfang und das mutige Experiment.

Doch erst die Besucher*innen vervollständigen die Revierkunst. Wie in jedem Jahr sind die ausstellenden Künstler*innen vor Ort und vermitteln ihre Kunst, übersetzen dort, wo es notwendig ist, ihre entwickelten Bilder, Skulpturen und Objekte.

Revierkunstpreise

Besucher*innen sind wie immer eingeladen, ihre Stimmen für den Revierkunstpreis (Publikumspreis) abzugeben. Der Revierkunstpreis (Künstlerpreis) wird, wie gewohnt, durch die Künstler*innen selbst vergeben.

Der Veranstaltungsort

LWL Industriemuseum Henrichshütte, Hattingen (Maschinenhalle und Katakomben)

Werksstraße 31-33, 45527 Hattingen

Henrichshütte Hattingen LWL-Industriemuseum

Veranstaltungszeitraum

10.9. – 12.9.2021, ( jeweils 10.00 – 20.00 Uhr)

Eintrittspreise

Freitag, 10.9.21 : Museumseintritt Erwachsene 5,- €, emäßigt 2,50 €

Samstag, 11.09.21 : Museumseintritt Erwachsene 5,- €, emäßigt 2,50 €

Sonntag, 12.09.21: Eintritt frei (Tag des Denkmals)

Das Foto zeigt Arbeiten der Essener Künstlerin Anne Kampschulte.