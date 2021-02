Ab jetzt keine Einwegflaschen mehr?!!!! Test-Aktion vor dem "Tag des Wassers"

Die Umweltberatung der Verbraucherzentrale ruft dazu auf, mehr "Kraneberger" aus dem Hahn zu trinken. Dies ist nicht nur kalorienlos, erfrischend und (fast) kostenfrei - es spart auch noch eine Menge Müll. Umweltberaterin Jutta Eickelpasch: "Unmengen an Einwegflaschen könnten einfach vermieden werden - um so einen Betrag zu Klimaschutz leisten. Unser Trinkwasser ist bestens kontrolliert und von guter Qualität - daran sollte es also nicht scheitern."

Für einen Nutzungs-Test sucht die Verbraucherzentrale jetzt zehn Probanden, die zwei Wochen lang viel bzw. mehr Leitungswasser trinken wollen, auch unterwegs. Die Erfahrungen werden notiert und später ausgewertet.

Die angemeldeten Tester*innen bekommen eine hochwertige Mehrwegflasche im Wert von ca. 20 € geschenkt, dazu Rezeptkarten zum Aufpeppen des Wassers, sowie Ratgeber zum Thema.

Die Ergebnisse und Erfahrungsberichte zu dieser Aktion werden zum "Tag des Wassers" am 22. März vorgestellt.



Möchten Sie ein Wasser- und Mehrwegflaschen-Tester sein? Dann melden Sie sich per Mail oder Telefon bei der Umweltberatung!

kamen.umwelt@verbraucherzentrale.de Telefon 02307 43801-05