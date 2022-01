Die Vorsorge-Berater in der AWO Informationsstelle für Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung führen ehrenamtlich seit über zehn Jahren das AWO Beratungsangebot in Langenfeld. Sie informieren in Seminaren über die wichtigsten Aspekte rund um Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung.

Grund: Damit Vorsorgedokumente und Willenserklärungen auch gültig sind und beachtet werden, ist eine professionelle Unterstützung beim Erstellen der Dokumente sinnvoll. Die ehrenamtlichen Berater verfügen über langjährige Erfahrungen und können nahezu alle Fragen zum Thema beantworten.

„Vorsorge – Was wirklich wichtig ist“

Was wirklich wichtig ist, wirft auch Fragen auf. Um Interessierte durch diesen Fragen- und Paragrafendschungel zu begleiten, werden wieder zwei Online-Schulungen zum Thema „Vorsorge – Was wirklich wichtig ist“ angeboten. Sowohl am Dienstag, 1. Februar, als auch am Donnerstag, 10. Februar, werden jeweils ab 17 Uhr die wichtigsten Regelungen vorgestellt.

Angesichts der pandemischen Situation finden die Info-Veranstaltungen nun auch als Videokonferenz statt.

Anmeldungen unter: https://www.awo-nr.de/awo/bezirksverband/aktuelles/detail/online-schulungen-in-februar-vorsorge-was-wirklich-wichtig-ist