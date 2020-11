Die „Inmerdabei Kamera“

Wie sagt man so schön, die beste Kamera ist die, die man dabei hat.

Genau mit dieser Kamera habe ich in der ausgelaufenen Woche mal ein paar Szenen, in diesem Fall überwiegend in Schwarz/Weiß, eingefangen.

Szenen und Momente, die mir auf meinem Arbeitsweg in den Blick kamen oder einfach mein Interesse weckten.

Aufgrund meines frühen Dienstbeginns, liegt auf vielen Bilder noch ein wenig Dunkelheit.

Den Start soll allerdings ein Bild vom heutigen Regenspaziergang machen, dem ich die Farbe des Herbstes gelassen habe.

Text und Bilder stammen in diesem Fall komplett aus dem Telefon und wurden damit bearbeitet und hochgeladen.

Wünsche allen Lesern einen guten Start in die Woche und bleibt gesund.