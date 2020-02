Die Fünte im Mülheimer Stadtteil Heißen schließt aufgrund einer umfangreichen Sanierung zum Jahresende. Ein Schock für viele Mülheimer, denn für das Kulturzentrum in dem denkmalgeschützten Haus bedeutet die Sanierung das Aus. Wie die Mülheimer Woche von Eigentümer Frank Bruns exklusiv erfuhr, wird in das historische Gebäude nach Wiedereröffnung ein Architektenbüro einziehen. Den Künstlerinnen und Künstlern wurde zum 31. März gekündigt.

Zu Beginn will Frank Bruns klar stellen, dass die Fünte keineswegs abgerissen werden und einer Tankstelle weichen soll. "Es gibt so viele Gerüchte, die einfach nicht stimmen." Damit bezieht sich Bruns auch auf Äußerungen von Betroffenen, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. "Es hat rechtzeitig eine ganz normale Kündigung gegeben", entkräftet Bruns Behauptungen von Künstlern, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Zum 31. März müssen alle vier Ateliers leergezogen sein.

Sanierung unabdingbar

Der 71-Jährige betont, dass eine Sanierung unabdingbar sei. Insbesondere das Haupthaus benötige eine Grundsanierung. "Als Miteigentümer ist jetzt auch Architekt Oliver Sattar eingestiegen. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen." Die Kosten hätte Frank Bruns nicht alleine tragen können und auch mit dem Miteigentümer alleine wäre es schwer geworden. "Deshalb haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und europäische Mittel für Denkmalschutz beantragt."

Die Chancen auf Gelder stehen laut Bruns gut und so soll die Fünte voraussichtlich im Oktober diesen Jahres schließen. Nachdem die Statik vermessen worden ist, wird das Gebäude dann entkernt, um Schäden zu beseitigen, sowie Gebälk und Fachwerk zu erneuern. Das ganze geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Unteren wie Oberen Denkmalbehörde sowie dem Landschaftsverband Rheinland. Um richtig arbeiten zu können, muss daher das gesamte Gebäude für die Übergangszeit leer gezogen werden.

Kulturzentrum schließt für immer

Dieser Schritt bedeutet für das 2007 von Frank Bruns gegründete Kulturzentrum das Aus. Denn fest steht: Die Künstlerateliers werden in seiner jetzigen Form nicht weiter bestehen bleiben. "Ich werde es nicht weiter machen. In einem Jahr bin ich 72 Jahre alt und da ist es mir einfach zu viel Arbeit", kündigt Bruns an.

Stattdessen will Architekt Oliver Sattar mit seinem Architektenbüro ins Erdgeschoss des zweitälteste Gebäude Mülheims einziehen und die obere Etage für seine Handwerker nutzen. Den alten Festsaal will Sattar zu einer Wohnung umbauen, in die er selbst einziehen will.

Fünte bald nicht mehr öffentlich zugänglich

Für die Mülheimer Kulturszene ist der Schritt ein Schock, denn das bedeutet: die Fünte wird in Zukunft nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Vorher wird es am Sonntag, 5. März, aber noch eine von Frank Bruns geleitete geschichtliche Abschlussführung durch das alte Gemäuer geben, ehe sich die Künstler am Samstag, 14. März, mit einer großen Abschlussveranstaltung vom Atelier und ihren Besuchern verabschieden. Nicht betroffen von der Sanierung sind dagegen die Theatergruppe und die Tiertafel. Während die Tiertafel im ehemaligen Brauhaus beheimatet bleibt, ist die Theatergruppe auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Zukunft der Künstler unklar

Doch auch hier ist Bruns optimistisch, eine "neue Heimat" zu finden. Wie es mit den Künstlerinnen und Künstlern weiter gehen wird, ist aktuell noch unklar.

Zur Geschichte der Fünte: