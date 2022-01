Am Sonntag hat das Impfteam des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 399 Impfungen verabreicht. Aufteilung: 88 Erstimpfungen, 36 Zweitimpfungen, 275 Auffrischungsimpfungen. Etwa 20 Prozent der Impflinge (83) waren zwischen 5 und 11 Jahre alt.

295 Impfungen entfallen auf die stationäre Impfstelle in Ennepetal (81 / 30 / 184). Das Geschlechterverhältnis war ausgeglichen: 151 Impfungen erhielten Jungen und Männer, 144 Mädchen und Frauen.

An der stationären Impfstelle in Sprockhövel haben sich 104 Personen ihren Piks gegen Corona abgeholt (7 / 6 / 91). Über 80 Prozent der Impfungen gingen an Menschen zwischen 12 und 49 Jahren. Nach Altersklassen bilden die 19 bis 29-jährigen mit 32 Impflingen die größte Gruppe. Die wenigsten Impfungen (2) erhielten Senioren über 70.

Wie bereits in den letzten Wochen praktiziert, liefert die Kreisverwaltung montags keine neue Coronastatistik, die nächste Aktualisierung findet am Dienstag statt.

Als Kennzahl für die Lage am Montag meldet die Kreisverwaltung: In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 46 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 5 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 1 beatmet.

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 2,87. Landesweit sind 8,13 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Einrichtungen

Die folgenden Einrichtungen sind von mindestens zwei bestätigten Corona-Fällen betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Schulen

Breckerfeld: Grundschule

Ennepetal: Grundschule Voerde-Nord, Förderschule Loher Nocken, Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Gevelsberg: Pestalozzi-Grundschule, Grundschule Schnellmark, Städtisches Gymnasium, Grundschule Vogelsang, Ferdinand-Hasenclever Förderschule, Grundschule am Strückerberg

Hattingen: Erik-Nölting-Grundschule, Berufskolleg Hattingen, Gesamtschule Hattingen, Grundschule Oberwinzfeld

Herdecke: Robert-Bonnermann-Schule

Schwelm: Grundschule Ländchenweg

Sprockhövel: Mathilde-Anneke-Schule, Gesamtschule Wilhelm-Kraft

Wetter: Gesamtschule Georg Müller, Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter, Grundschule Grundschöttel

Witten: Adolf-Reichwein-Realschule, Helene-Lohmann-Realschule, Schiller-Gymnasium, Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises, Rudolf-Steiner-Schule, Förderschule Kämpenschule, Gymnasium Albert-Martmöller, Gesamtschule Hardenstein, Grundschule Harkortschule, Otto-Schott-Realschule, Grundschule Dorfschule

Kindertageseinrichtungen

Ennepetal: Johanniter-Kita Schemmstraße

Hattingen: Städtische Kita Welper, Städtische Kita Blankenstein (Vidumesstraße), Kita Bruchfeld

Pflegeheime / Service-Wohnen / Tagespflege

Schwelm: Evangelisches Feierabendhaus, St. Marien Quartier

Eingliederungshilfe

Hattingen: Haus Theresia

Wetter: Haus Bethesda

Krankenhäuser