Wegen einer eingeschlagenen Scheibe an einem Auto war ein Streifenwagen kurz nach Mitternacht (25. / 26. Oktober) auf dem Kalkweg in Höhe der Wacholderstraße im Einsatz. Als sie die Anzeige aufnahmen, hörten die Beamten von einem Parkplatz in der Nähe ein lautes Scheppern.

Sie fuhren hin und stießen auf drei Jugendliche, die gerade offensichtlich die Scheibe eines Wohnmobils zerstört hatten. Als die drei die Polizisten sahen, rannten sie weg. Zwei 15-Jährige hielten die Beamten fest, der dritte entkam. Auf der Wache übergaben die Einsatzkräfte die beiden Jugendlichen dem Jugendamt. Sie erwartetet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei prüft jetzt, ob die Verdächtigen auch für weitere Taten in Frage kommen könnten. In derselben Nacht fanden die Uniformierten auf der Friedrich-Alfred-Straße zwölf weitere Autos, die aufgebrochen worden waren. Zeugenhinweise für das Kriminalkommissariat 36 nimmt die Polizei Duisburg unter Tel. 0203/2800 entgegen.