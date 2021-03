Die Osternacht mit großem Gottesdienst, anschließendem Lagerfeuer mit Bratwurst und Musik ist in der evangelischen Gemeinde Obermeiderich eine lange Tradition und es kommen in jedem Jahr meist 300 Menschen zur Kirche an der Emilstraße.



Darauf verzichtet die Gemeinde wegen der Pandemie in diesem Jahr, denn die Organisation gerade solcher Gottesdienste kann mit keinem noch so guten Sicherheitskonzept verantwortet werden.

Mit dieser Begründung hat das Presbyterium beschlossen, bis zum 5. April weiterhin keine Gottesdienste vor Ort zu feiern. Ostern soll aber auch in Obermeiderich nicht ausfallen, denn die Gemeinde wird mit geistlichen Onlineangeboten weiterhin im Netz auf www.obermeiderich.de präsent sein.