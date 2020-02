Einen kulturellen Blick über machte jetzt der 11. Jahrgang der Gesamtschule Emschertal (GET) . Gemeinsam machte man sich auf den Weg zum Theater an der Ruhr, um Es der Nachbarstadt Mülheim mit ihren Beratungslehrern das Stück „Die Physiker“ anzuschauen.



Das Drama hatten sie im Unterricht intensiv behandelt. Der Inhalt war also bekannt und die Laune der GET-Schülerinnen und Schüler schwankte zwischen Neugier und „Naja, besser als Unterricht“. Doch als das Stück begann, stellten die Schüler schnell fest, dass viele Sachen nicht so waren, wie im Drama selbst. Szenen waren nur einerseits komplett ans Original angelehnt, andere Passagen waren kreativ erweitert worden. Figuren waren dazugedichtet oder nur imaginär anwesend. Man hörte Rammstein Lieder, roch Zigarrenrauch, freute sich über bekannte Szenen oder grübelte über neue Bilder.

Eins stand für Schüler aus dem Stadtbezirk Hamborn schnell fest: So ist Theater alles andere als langweilig. Nachdem das Stück zu Ende war, waren die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Emschertal neugierig, wie ist das, einen Verrückten zu spielen? Was sollten einige der Szenen bedeuten? Und zur Freude und Überraschung der Beratungslehrer begannen die Schülerinnen und Schüler ein Gespräch mit den Leuten, die diese Fragen am besten beantworten können. Sie gingen auf die Bühne und begannen ein Gespräch mit den Schauspielern. Völlig aus eigenem Antrieb und ohne das Zutun ihrer Lehrer, denn die waren nur staunende Zuhörer.

"Wann dürfen wir

wieder ins Theater?"



Die Schauspieler freuten sich sehr über den Besuch und erzählten, dass wir die „Emschertaler“ die erste Gruppe nach über 40 Auftritten waren, die Lust auf ein Gespräch hatten. Und so kam es, dass von den 51 Schülern der Gesamtschule Emschertal 29 zusammen mit den Schauspielern halb auf der Bühne, halb auf den ersten Zuschauerreihen saßen und noch 20 Minuten über das Stück, die Inszenierung, einzelne Szenen, fragwürdige Szenen und das Theater an sich redeten. Und wenn so ein Gespräch damit zu Ende geht, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer fragen: „Dürfen wir bald wieder zusammen ins Theater gehen?“, war alles im grünen Bereich.