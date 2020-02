Passend zum diesjährigen Thema „Glück“ der Duisburger Akzente lädt Chorleiter und Komponist Axel Christian Schullz zu einem Mitsingabend am Dienstag, 10. März, in die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 ein.



Ab 20 Uhr werden zum bekannte und unbekanntere Lieder über das Glück angestimmt. Jeder darf mitsingen, dabei sind Notenkenntnisse oder Gesangserfahrung völlig unwichtig. Im Mittelpunkt steht die Freude am gemeinsamen Gesang.

Axel Christian Schullz vertont seit 2009 die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. Er ist Autor musikalischer Fachbücher und ein bundesweit gefragter Workshop-Dozent. Zuhause ist er in Neumühl. Dort hat er seinerzeit in der Gnadenkirche den Menschenrechte-Chor ins Leben gerufen und probt in unregelmäßigen Abständen für verschiedene seiner Projekte.

Einlass am 10. März in der Zentralbibliothek ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.