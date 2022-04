Es war ein Experiment, an das sich die Evangelische Gemeinde Wanheim gewagt hat. Ein Gottesdienst verbunden mit einem Lauf durch den Stadtteil, so hatten es sich Pfarrer Rolf Seeger und die Ehrenamtler Claas und Martina Kuhfuß vorgestellt. Und genau ist es am vergangenen Sonntag auch geschehen.



In Laufmontur kamen nicht nur Martina Kuhfuß und ihr Mann Claas, sondern auch einige andere Gemeindeglieder zum Gottesdienst um 9.45 Uhr in die Evangelische Kirche Wanheim. Musikalisch begleitet von der Band „Unfassbar“, die passende Songs wie „Keep on running“ spielte, gab es allerlei Gedanken zum Laufen und zur Verbindung mit dem Glauben.

Dass es dabei oftmals um ähnliche Dinge geht, wie das Aufraffen vor einer schwierigen Aufgabe, unterstrichen Pfarrer Seeger und Kirchmeister Claas Kuhfuß in ihrer gemeinsamen Ansprache. Mit dem Läufersegen, den das Jugendteam der Gemeinde vorbereitet hatte, ging es dann für die sechs Läuferinnen und Läufer direkt aus der Kirche heraus auf die Strecke.

Wiederholung

fest eingeplant



Zwei von ihnen machten sich auf die große Runde über acht Kilometer, die anderen vier nahmen die etwas kleinere Vier-Kilometer-Strecke. „Wir hatten eigentlich noch viel mehr Anmeldungen aus dem Freundeskreis, aber leider sind einige kurz vorher noch krank geworden. Deshalb hoffen wir alle auf eine Wiederholung, bei der dann noch mehr Laufbegeisterte dabei sind,“ resümierte Ideengeberin Martina Kuhfuß.

Trotzdem freut sie sich über den Erfolg der Gottesdienst-Premiere: „Der jüngste Teilnehmer war erst zehn Jahre alt. Das Ganze war also eine generationsübergreifende Aktion.“ Und so ging es für alle vorbei an Tiger & Turtle und durch den Biegerpark. „Das Wetter war zwar kalt, aber toll. Perfekt zum Laufen“, freut sich Martina Kuhfuß.

Nach dem Lauf

den Hunger gestillt



Ziel der großen wie der kleinen Runde war das Gemeindehaus Knevelshof, wo die Sportler nicht nur von den Gemeindegliedern erwartet wurden, die sich ganz gemütlich zu Fuß von der Kirche auf den Weg gemacht hatten, sondern auch ein gesundes Läuferfrühstück auf die Gemeinde wartete.

Zum Schluss gab es noch einen Segen von Pfarrer Rolf Seeger. Der freut sich auch auf eine hoffentlich baldige Wiederholung, dann auch mit einer Fahrradgruppe, denn der Pfarrer ist selbst leidenschaftlicher Radler.