Jährlich unterstützt die Sparkasse Duisburg Ihre fünf Kooperationsschulen bei einer Wunschaktion. Am Marxloher Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium (EHKG) wurden seit 2013 unterschiedliche Projekte ermöglicht und realisiert.



So gab es Sauberlaufmatten an den Eingängen, ein frischer Anstrich in den Klassenräumen, eine Musikanlage und ein neuer Außenbereich der Schul-Cafeteria, die durch die Kooperation mit der Sparkasse finanziert wurden.

In diesem Jahr konnten alle 95 Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs am „Elly“ mit Beginn dieses Schuljahres ihre Schulbücher gegen ein iPad tauschen. Mit dem Ende der letzten Schulschließung sind die Tablets ausgehändigt worden und bleiben bis zum Ende der Schulzeit im Besitz und in der Verantwortung der jeweiligen Schülerinnen und Schüler.

"Pilotjahrgang"

ist begeistert



Die 95 iPads sind die erste Grundausrüstung des „Pilotjahrgangs“. Ziel ist es, die gesamte Schülerschaft des Gymnasiums mit iPads auszustatten. Die Sparkasse Duisburg unterstützt diese tolle Digitalisierungsaktion mit der Finanzierung des passenden Videokonferenzsystems und der dafür notwendigen Zusatzhardware.

Beim offiziellen Start machte sich Elke Hofmann aus dem Sparkassen-Schulservice sprichwörtlich ein Bild von den neuen Lernmöglichkeiten. Das neue System wurde von den EHKG’lern gleich begeistert angenommen.